Ocho detenidos y millonaria incautación: Desarrollan exitosos operativos contra el contrabando de cigarrillos en Antofagasta y Sierra Gorda

Un total de ocho detenidos, 11.220 cajetillas incautadas y cuatro procedimientos dejó el trabajo preventivo desarrollado por Carabineros —en algunos casos junto a Aduanas— entre ayer y hoy en distintos puntos de la provincia de Antofagasta, como parte de la estrategia para frenar el contrabando.

Las diligencias fueron ejecutadas por la 3ª Comisaría, la Subcomisaría Playa Blanca y el Retén Sierra Gorda, abarcando tanto controles carreteros en rutas estratégicas como fiscalizaciones en zonas comerciales de la capital regional.

El primer operativo se registró el domingo en la Garita de Control La Negra, donde la fiscalización de un bus Calama–Santiago permitió a Carabineros y Aduanas incautar 499 cartones de contrabando desde el equipaje de un pasajero chileno con antecedentes.

La misma ruta fue escenario de un segundo procedimiento durante la madrugada de este lunes, cuando un extranjero de 39 años fue detenido tras ser sorprendido transportando maletas y cajas con 114 cartones en dirección a la capital.

En el ámbito urbano, carabineros de la 3ª Comisaría sorprendieron el domingo en el sector del Mercado Central a una mujer comercializando cigarrillos irregulares abastecida por un local comercial, culminando con tres extranjeros detenidos y la incautación de 1.090 cajetillas junto a dinero en efectivo.

Finalmente, un patrullaje preventivo del Retén Sierra Gorda permitió fiscalizar anoche a un bus de pasajeros y detener a tres extranjeros que ocultaban 400 cartones en sus equipajes, consolidando el impacto de estos operativos contra el comercio ilegal y la evasión tributaria en la zona.