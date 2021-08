¡Lo logró!: Ex marine salió de Afganistán junto a los más de 150 perros y gatos de su refugio hasta Londres

Luego de una masiva campaña apodada “Operación Arca”, el ex marine Paul “Pen” Farthing y el equipo de la Fundación benéfica Nowsad lograron reunir los fondos para fletar un avión privado que saliera desde Afganistán junto a cerca de 200 animales, aterrizando este domingo 29 de agosto en el aeropuerto de Heathrow en Londres.

Según consignó Euronews, Farthing, pese a contar con un vuelo seguro para salir del país junto al personal de la fundación y sus familias, éste se negó a dejar a los animales. Comenzando de esta manera una cruzada de amor que llegó a los medios de comunicación y redes sociales, que permitió el gran viaje.

Pese a la noble acción, esta no se vio exenta de polémicas, ya que desde distintas áreas cuestionaron el que se le diera prioridad a los animales del refugio antes que a las personas, especificó el medio. Sin embargo, el rescatista explicó que “no quitó asientos de avión a la gente ni restó recursos a la operación oficial de evacuación”.

Finalmente, desde la organización informaron que no todo el equipo logró llegar a destino. Indicando que “El equipo está seguro pero sigue en Afganistán. No podemos creeros lo ocurrido ayer”. Esto ante el twit realizado por “Pen”, quien contó el día viernes que “Todo el equipo y los perros/gatos estaban a salvo a 300 metros dentro del perímetro del aeropuerto. Nos rechazaron cuando @JoeBiden @POTUS había cambiado las reglas del papeleo sólo 2 horas antes. Pasamos por un infierno para llegar allí y nos rechazaron en el caos de esas devastadoras explosiones. #OperaciónArca”

The team is safe but still in Afghanistan. We cannot believe what happened yesterday. 💔 https://t.co/eqFx3dJHY0