¿Sueño Americano?: Gobierno estadounidense expulsa a miles de Haitianos del país

Este 20 de septiembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos informó de manera muy insistente que todos lo migrante que lleguen a sus fronteras de forma irregular serán devueltos a sus países de origen, ya que según las cifras que ellos manejan, son aproximadamente 13.000 personas que han llegado al país, donde la mayoría de estas son provenientes de Haití.

A su vez, los funcionarios, que trabajan en el área de migración, indicaron que en su mayoría los haitianos que han llegado a las fronteras de Estados Unidos, vienen de Chile y Brasil. Ante esta dramática crisis, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que acelerarán aún más el regreso a sus países de aquellos que entraron, de manera irregular, en terreno estadounidense.

Así también, manifestaron que las expulsiones surgieron a raíz de un acto de humanidad, debido a que los refugiados están viviendo en condiciones cada vez más miserable. Por esta razón, necesitan trabajar con los países que con anterioridad estas personas habían arribado para que los acepten de regreso.

En este contexto, en necesario mencionar que el Gobierno de Chile ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación ante la cantidad de migrantes en el país, pues lamentablemente algunos de ellos entraron de manera irregular, además muchos ciudadanos rechazan la idea de alojar a más extranjeros en la país pues creen que no hay un equilibrio entre la ayuda que le prestan a ellos y a la le dan a los chilenos.

A su vez, desde la mirada regional esta problemática migratoria es de gran importancia, pues hace tres semanas se indicó que actualmente hay 1.462.103 extranjeros residentes en el país, donde la mayoría se concentra en las comunas de Antofagasta, incluso hay una crisis de migración en el terminal de buses donde cientos de personas están varadas en el recinto.

Dicho esto, las autoridades municipales han indicado que no agilizaran nada para los migrantes varados en la ciudad y que además no habilitarán ningún albergue para refugiados, esto generó una preocupación sanitaria en la población, pues las personas varadas no cuentan con el resultado del PCR, lo que podría generar un brote de Covid.

Por último, cabe recordar que Chile en más de tres ocasiones a realizado la misma expulsión que Estados Unidos está realizando, de hecho países como España o Francia, han utilizado la misma táctica para sacar de sus territorios a personas que no hayan entrado de manera legal, sin embargo en el caso de Chile, cuando se envió el primer avión con extranjeros de regreso a sus naciones, algunos de ellos manifestaron que si tenían sus papeles al día e incluso tenían contrato con algunas empresas, pues se encontraban trabajando.