2024: El año que inaugurará la nueva era del Turismo Espacial

Viajar en una nave espacial ya no es la única opción para llegar al espacio, ya que también se podrá viajar en un globo estratosférico a cargo de la empresa World View Enterprises para vivir una experiencia turística única.

Durante julio de este 2021, los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos, dieron por inaugurada la era del turismo espacial a través de sus viajes al espacio. Por un lado, Richard Branson lo hizo a bordo de una nave de Virgin Galactic. Afirmando que “mi declaración de principios es la de convertir el sueño de los viajes espaciales en una realidad: para mis nietos, para sus nietos, para todos“.

Por el otro lado, Jeff Bezos lo hizo días después a bordo de la nave New Shepard, de su empresa Blue Origin. Próximamente, Elon Musk, fundador de Tesla, espera estar llevando a sus primeros turistas espaciales fuera de la tierra con SpaceX en 2023, pero aún no se confirma del todo.

A su vez, la experiencia de acercarse al espacio en una nave espacial ya no solo es la única experiencia que se viene barajando para iniciar el turismo espacial. Ahora, también se podrá viajar en un globo estratosférico a cargo de la empresa World View Enterprises.

Viaje espacial en Globo Estratosférico

World View Enterprises anunció que ya tiene programados sus primeros vuelos comerciales para el año 2024. Contando con una capacidad de 8 participantes y 2 tripulantes (piloto y conserje) todos deben ser mayores de 18 años debido al riesgo que involucra un vuelo espacial. Sin embargo, la compañía asegura que a medida que la industria del turismo espacial madure y se desarrolle puede modificar la edad de sus participantes.

Ante la duda, si se deberá usar algún traje especial, la compañía aclara que la capsula se asemeja una cabina de un avión comercial, por lo que no requiere de ningún traje especifico, así como tampoco se requerirá de algún entrenamiento previo, ya que se espera que el ascenso y descenso se hagan de manera suave.

La mayoría de los vuelos flotarán entre 100.000 y 105.000 pies sobre la superficie de la Tierra. Su horizonte se extenderá en la distancia más de 1,000 millas en todas direcciones y la altura precisa variará según el puerto espacial de salida.

Dado que, al estar 100.000 pies de altura, se estará por encima de las partes más gruesas de la atmósfera, por lo que se podrá observar la oscuridad del espacio y las estrellas. Este viaje tiene un valor de $50.000 dólares (cerca de los $40 millones de pesos), los que incluyen un viaje de cinco días con una duración de seis a 12 horas, donde se podrá acceder a un comedor, bar, acceso a internet, telescopios, etc.

Ante las dudas sobre qué ocurriría si el globo explota, la compañía explicó que: “Durante muchos años, los vuelos de World View han utilizado globos de presión cero a gran altitud, lo que significa que la presión dentro del globo es igual a la presión fuera del globo. En el caso de un pinchazo, fuga o agujero, el globo no “explotaría” y causaría una caída libre repentina. En cambio, el resultado sería muy benigno: el helio saldría lentamente del globo y el globo y la cápsula eventualmente comenzarían a perder altitud lentamente. Incluso si hubiera un gran desgarro en el globo, el globo tardaría varias horas en flotar lentamente hacia el suelo. Además, debido a que los globos World View están llenos de helio, un gas seguro y no inflamable, eliminamos el riesgo de explosión”.

Aclaraciones sobre el vuelo

Se debe tener en cuenta que este viaje no integra un paseo al espacio en particular, sino que es un vuelo que alcanza grandes alturas. Por lo que al ser consultados sobre ¿Por qué la FAA considera un vuelo de World View un vuelo espacial cuando la cápsula no va al espacio? La compañía aclara que “Debido a las grandes altitudes que alcanza World View durante el vuelo, la Administración Federal de Aviación considera técnicamente una cápsula de World View como una nave espacial. Como tal, los vuelos de World View se clasifican como vuelos espaciales y deben seguir estrictas regulaciones y supervisión por parte de la FAA y otros órganos de gobierno globales”.

Debido a que, “generalmente, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos considera cualquier altitud por encima de los 60.000 pies como espacio suborbital. Cualquier vuelo que transporte humanos por encima de 60.000 con fines recreativos se clasifica como turismo espacial. Si bien los participantes no viajan al espacio en un vuelo de World View, todavía hay mucho espacio para explorar. Una vez que superas las partes más gruesas de la atmósfera y experimentas la oscuridad del espacio”, indicó World View.

¿Qué piensas de esta nueva era con miras hacia el espacio?