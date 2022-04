Madre de Narumi frente a juicio de Nicolás Zepeda: “No puedo dejar que este demonio quede libre. Seguiré protegiendo a todas las mujeres de esta tierra, de los Zepeda, el precio será mi vida”

Este miércoles se desarrolló el séptimo día del juicio contra Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de Narumi Kurosaki, jornada en la cual testificaron las personas más cercanas a la víctima, entre éstas, su madre, hermana y su pareja al momento de su desaparición en 2016.

“Desde el día en que me di cuenta de que él fue el culpable, me di cuenta de que nunca volvería a ver a mi hija”

Un día intenso fue el que se vivió este 06 de abril, con testimonios devastadores por parte de los allegados a la joven japonesa, dentro de estos el de la madre, Taeko Kurosaki, quien señaló entre lágrimas sobre el estrado “No puedo dejar libre a ese demonio. Seguiré protegiendo a todas las mujeres de esta tierra, de los Zepeda, el precio será mi vida. Para todas las niñas, este monstruo nunca debe ser soltado“.

Además de referirse a su hija mayor, su infancia y la bondad que la caracterizaba, llegando a emocionar inclusive a los traductores presentes en la sala. “Era tan adorable, la quería tanto que no podía separarme de ella ni por un momento“, entre emoción y llanto, entre silencios que se deberían a que “Desde hace más de 5 años estoy psicológicamente destruida y tengo una gran desconfianza en los humanos. He abandonado todas mis actividades profesionales, me aíslo, por eso he perdido mi facilidad de hablar“, explicó.

Desgarrador relato de una madre que no tiene respuestas sobre su hija. “Traté de suicidarme no sé cuántas veces. Me ahogué, me golpeé la cabeza contra las paredes. Encuentra a Narumi ahora, pero todavía tengo dos hijas muy queridas para mí. ¡Quiero matar a este hombre!“.

Emotivas palabras a las que se sumó la declaración de Kurumi Kurosaki, hermana menor de la víctima, dijo “Cuando me di cuenta de que mi hermana estaba desaparecida, estaba convencida de que Nicolás Zepeda estaba involucrado en este caso“.

Mientras recordaba los tiempos felices con sus hermanas, “Yo siempre digo que somos tres hermanas“, inundando con su dolor la sala del tribunal, “Mi hermana mayor me dio mi primer nombre, cada vez que escribo mi nombre, escucho mi nombre, siento el amor de mi hermana“, expresó quien también intentó quitarse la vida, manteniéndose en pie solo por su hermana que le enseñó del placer de vivir.

Por su parte, Arthur, quien sería la pareja de Narumi cuando se perdió su rastro, “Fue una hermosa historia de amor, hicimos muchas actividades juntos, incluso hicimos un viaje juntos a Bruselas. Teníamos planes, en diciembre planeaba presentársela a mi familia para navidad“, testificó.

“Hoy vengo a ante ustedes por dos razones, estoy aquí para declarar en memoria de Narumi junto a los padres y esto para obtener justicia. Estoy contactando a Nicolás Zepeda para obtener una respuesta a lo sucedido la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016“, agregó. “

En tanto, este jueves continúa la octava jornada del juicio contra el imputado, Nicolás Zepeda.