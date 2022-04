Semana del Animal de Laboratorio: Anualmente más de 192 millones de animales son víctimas de experimentación a nivel mundial

El 24 abril se conmemoró el Día Mundial del Animal de Laboratorio, el que desde 1979 busca visibilizar la cruda realidad que viven más de 192 millones de animales a lo largo del mundo, que año a año son víctimas de experimentación científica; para medicamentos, cosmética, maquillaje y otras industrias. Donde permanecen encerrados a lo largo de su vida, sufriendo de dolorosas y dañinas prácticas.

Dicho esto, los activistas por los derechos de los animales se unen para alzar la voz por aquellos que no la tienen, en la semana contra la experimentación animal, entregando información, orientando sobre cómo no ser partícipes de estas prácticas, y realizando el llamado tanto a las autoridades como a la comunidad a seguir luchando.

LO QUE NO SABÍAS DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Desde la Organización sin fines de lucro que promueve el uso de productos no testeados, Te Protejo, en un trabajo en conjunto con Vegetarianos Hoy, entregaron de forma didáctica información que pocos conocen respecto a la experimentación animal.

A su vez, a nivel nacional, una de las agrupaciones que se ha convocado en esta causa es “No Más Vivisección”, organización antiespecista que vela por el fin de la experimentación animal en Chile, quienes se refirieron al respecto, recalcando la importancia de no dejar de lado los avances que se han conseguido en pro de los animales:

“Hacemos un llamado a las autoridades del país que hoy en día discuten un proyecto de ley, a no dejar de lado este pequeño avance que tuvo en la comisión de salud, y que esta estuvo alojado muchos años en el Congreso Nacional a la espera que se discuta en el pleno de la cámara de diputados. Los animales no pueden seguir esperando mientras los siguen encerrando y torturando por el “bien del avance científico”. Y hacemos un llamado a la población en general que se siga manifestando frente a esta y otras injusticias que involucran crueldad, tanto para animales humanos y no humanos“.

Agregando que “Seguimos firmes frente a un duro y arduo trabajo, que tanto en Chile como en el mundo sigue siendo invisible ante los ojos. Millones de animales no humanos mueren año a año en laboratorios, centros de estudios científicos y universidades, pero tenemos la firme convicción de que esto irá en retroceso mientras no bajemos los brazos, mientras no dejemos de batallar contra la crueldad, mientras impulsemos el veganismo, mientras se trabaje para encontrar y promover métodos de reemplazo en todas las áreas investigativas“, finalizaron.