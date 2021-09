Rodrigo Rojas anunció que renunciará a la Convención Constituyente “tan pronto exista el mecanismo formal”

El constituyente aseguró que no invocará fuero y "estaré protestando en las calles cada vez que lo crea necesario".

El constituyente Rodrigo Rojas Vades emitió este lunes un video en su cuenta de Instagram, anunciando que no participará de ninguna actividad o votación de la Convención Constitucional.

Hace un par de semanas se solicitó su renuncia tras confesar que la enfermedad que padecía y que lo llevó a ser parte del órgano constituyente no correspondía a Cáncer. No obstante, aún no hay reglamento que regule renuncias de convencionales, por lo que, según comunicó durante la jornada “tan pronto exista el mecanismo para renunciar formalmente haré uso del mismo”.

En el comunicado, Rojas reiteró las disculpas aclarando que el dinero recibido en una colecta solidaria sí “fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy un delincuente, soy alguien que se equivocó”. De igual manera, reforzó en sus palabras que no recibirá ningún pago de la CC por los días en que no se presentó. “No trabajaré en la CC y presentaré mi renuncia porque la Nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores lo reconocen y asumen sus consecuencias”.