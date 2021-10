Presidenta de la Asociación de AFP: “Tan irresponsable es plantear el retiro del total de los fondos de pensiones como también lo es nacionalizarlos o expropiarlos”

Ante la iniciativa que plantea un cuarto retiro del 10% de fondos AFP e incluso el retiro del total de estos, la presidenta de la Asociación, Alejandra Cox, se refirió la mañana de este viernes a los distintos proyectos que contemplan los fondos previsionales.

Señalando su preocupación ante la idea, señalando que “Sacar el 100% significa dejar sin pensiones a millones de trabajadores. Más aún, significa recibir menos fondos de lo que hoy se tiene, porque al liquidarse las inversiones el ahorro será irremediablemente menor. Nuevamente estamos ante una medida que no piensa en las personas“.

Asimismo, la economista planteó que sería irresponsable un retiro total de fondos, así como también el nacionalizarlos o expropiarlos, agregando “Lo primero elimina las pensiones, lo segundo atropella la libertad y la propiedad de los trabajadores“. Enfatizando en que la medida de retiro anticipado de fondos previsionales, estaría siendo utilizada por fines políticos.

Publicidad

Por otro lado, Cox hizo alusión a las indicaciones ingresadas esta semana en el marco de la discusión de la ley corta de pensiones impulsada por el Gobierno, indicando que estas no apuntan a mejorar las pensiones. “Hace algunos meses algunos parlamentarios se molestaron cuando dije que los políticos no han hecho los cambios necesarios para aumentar las pensiones del pilar contributivo y hoy vemos cómo estas indicaciones van nuevamente en esa misma línea. Cualquier cambio a la forma en cómo gestionan las inversiones las administradoras debe verse en su conjunto, no de manera superficial y considerando los efectos que estos provocarán en la construcción de pensiones“, aseveró.

Finalmente, la presidenta de las administradoras de fondos de pensiones, reiteró que los efectos de los tres retiros previos no sólo estarían generando incertidumbre respecto al futuro de los trabajadores, sino también tendría efectos negativos para estos.