Pandora Papers: Fiscalía abre investigación contra Piñera por contrato de compraventa de Dominga

Durante la jornada de este viernes 08 de octubre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella contra Sebastián Piñera, por negociación incompatible. Asimismo, inició un proceso penal contra el Presidente de la República, iniciativa judicial sustentada en las revelaciones de los Pandora Papers.

El 03 de octubre, salió a la luz pública una investigación periodística internacional en la cual se revelaron distintos documentos que evidencian la participación de distintas entidades públicas en paraísos fiscales. En el caso de Chile, dicha documentación expuso a Sebastián Piñera, junto a su mejor amigo Carlos Délano, pues estarían involucrados en la compraventa del polémico proyecto minero Dominga.

A raíz de la investigación periodística, el jefe de Estado, indicó que, “Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.

Acusación Constitucional

Por su parte, parlamentarios de oposición confirmaron llevar a cabo una acusación constitucional contra el presidente. El documento definitivo lo presentarán la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Respecto a lo señalado, la diputada Catalina Pérez, indicó que, “El Gobierno de Sebastián Piñera ha sido el peor de la historia en materia de DDHH, en el manejo de la pandemia y en corrupción. Ya tuvimos una comisión investigadora que concluyó que el presidente favoreció el proyecto Dominga y se siguen sumando nuevos antecedentes. Hemos empujado una Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera y ya contamos con el respaldo de las diversas bancadas de oposición que espero se refleje en la votación en Sala. Espero que incluso contemos con los votos de las y los parlamentarios oficialistas que han condenado públicamente la acción del Presidente, pero cuando tienen que votar parecen hacer la vista gorda”.

Según la información entregada por BioBioChile, necesitan 78 votos en sala, y bastaría con alinear a toda la oposición para conseguirlos. El problema es que en el bloque hay diputados independientes, como Pablo Lorenzini -ex DC- y Pepe Auth -ex PPD- que no se cuentan dentro del cálculo de los votos, y generalmente votan a contracorriente de la oposición.

QUERELLA

De acuerdo al medio antes mencionado, en la querella, se solicita que se amplié la investigación a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI; se tomé declaración a Carlos Alberto Délano y a los hijos de Piñera; que se cite a declarar al Presidente como también a los periodistas autores del reportaje que informó los hechos.

Finalmente, el abogado Mariano Rendón pide que se de curso a esta querella y se remita al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente y practique las diligencias solicitadas.