El genocidio ignorado: Más de 40 mujeres muertas en lo que va del año

Según la legislación chilena, ley 21.212, el femicidio es el asesinato de una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

Por otro lado, también se considera femicidio en razón de su género, dependiendo de varias circunstancias, como:

Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372bis. Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.

Aún así son muchas las mujeres y niñas que quedan fuera de la ley, ya que, por diversas circunstancias, sus casos son minimizados, se termina culpabilizando a la mujer o solo se reducen a las relaciones de familia invisibilizando las demás causas y estos pasan a ser notificados como homicidios y no femicidios.

Esto, ya que se crea un marco interpretativo para los femicidios cometidos fuera del ámbito de pareja, interpretación que queda en manos y depende de la lectura que se haga en los tribunales.

Hasta el momento el informe emitido por SernamEG cuenta con 28 nombres de mujeres asesinadas, cifras que en la realidad ascienden y que no son contabilizadas, ya que no todos los asesinatos son notificados y no todos los casos cuentan como femicidio ante la ley.

No obstante, las cifras entregadas por “la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres” dan a conocer 40 femicidios, 2 por suicidios femicidas y 5 por otros asesinatos por violencia femicida.

Es la interpretación a manos de tribunales lo que hace que la número de femicidios descienda de la cantidad real, siendo esto lo que lleva a que sea un genocidio silenciado, puesto que son los sesgos patriarcales impuestos en la sociedad y en el sistema legal los que terminan por minimizar estos actos de odio.