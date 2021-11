Debido a un fuerte olor a descomposición: Descubren los cuerpos de casi 70 mascotas en crematorio clandestino

Durante la jornada del 8 de noviembre, vecinos alertaron sobre un fuerte olor a descomposición proveniente desde una bodega cercana a Avenida Perú con pasaje Aníbal Pinto en la comuna de La Cisterna, Santiago. Donde a raíz de una denuncia emitida por estos mismos, se descubrió el funcionamiento de un crematorio clandestino al interior del recinto.

Al ingresar al lugar, personal policial halló cerca de 70 cuerpos de perros y gatos, confirmando con los administradores del sitio que se trataba de un crematorio que anteriormente estaba presente en la comuna de Colina, y que, debido al cambio de domicilio, este no contaba con ningún tipo de refrigeración o norma mínima de conservación para los cuerpos, así como tampoco con la documentación necesaria para desarrollar dicha labor.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio ambiente Metropolitana de la PDI, subprefecto Luis Mardones, señaló que “empezaron a acumular estos animales produciendo lo que en este momento, como consecuencia, estamos acá trabajando y que es el problema de salud pública que está generando en este minuto”.

Publicidad

Con respecto al cambio de domicilio, el subprefecto explicó “entiendo que en Colina estaban funcionando en regla y dejaron de arrendar el local allá y por la premura de dejar el local de allá, vinieron acá se instalaron y empezaron a trabajar sin autorización, hace aproximadamente tres meses de acuerdo a lo que informan”.

Mientras que los vecinos del sector hicieron sentir su preocupación frente a estos eventos, ya que, “como comunidad, como barrio, tú altiro piensas que los perritos que faltan acá puedan estar acá (…) En las imágenes que todos hemos visto ya en las redes sociales, quedamos todos impactados, todos mal, todos los que tenemos mascotas nos vemos afectados de una u otra forma y es impactante”, señaló un vecino del sector para BioBio.

Cabe destacar, que a raíz de los sucesos no hubo personas detenidas, ya que la norma penal no lo cataloga como delito, sin embargo, desde la Municipalidad de La Cisterna, realizaron labores de limpieza en el lugar y no descartaron iniciar acciones legales.

Por otro lado, los cuerpos de los animales serán retirados este 9 de noviembre por la Seremi de Salud Metropolitana, ente que decretó la prohibición de funcionamiento y además anunció un sumario a los administradores del lugar.