Investigación revela que General de Carabineros Luigi Lopresti buscaría socavar al Gobierno

Una extensa investigación periodística publicada este martes por el medio Interferencia, dio a conocer que algunos altos mandos de Carabineros buscarían poner obstáculos al Gobierno con el fin de socavarlo.

La información indica que la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) ha intentado aumentar la percepción de inseguridad e ingobernabilidad, todo esto, bajo presuntas órdenes del director del organismo, el general Luigi Lopresti.

De acuerdo a fuentes de Carabineros citadas en el reportaje, el jefe de la Dipolcar ha tratado de socavar al gobierno del Presidente Gabriel Boric desde que fue electo en la segunda vuelta, entregando información errónea o de forma tardía; e incluso etregando información a opositores.

“El perfil político de la oficialidad (de la Dipolcar) está muy marcado, es muy de derecha, pero de una derecha de los años 60 y 70 que ve enemigos políticos en todos lados”, indica la fuente de la Dipolcar entrevistada por Interferencia, quien agrega que “este gobierno está en riesgo de que le informen mal o le informen tarde”.

Otra de las fuentes sostiene que “la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles”.

La investigación periodística afirma además que actualmente la Dipolcar ya no realiza patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del Presidente y de la ministra del Interior, lo cual era una práctica no oficial que existió durante años, tanto en los gobiernos de Piñera como los de Bachelet, pero que desde marzo de este año ya no se realizan. “La rutina era que los agentes de la Dipolcar llegaban en cualquier momento de la noche, conversaban con la guardia policial, era parte del programa nocturno pasar por esos dos domicilios, pero ya no se hace”, afirma un funcionario policial al tanto de ello.

Las fuentes policiales indican además que Lopresti y su círculo en la Dipolcar “No son oficiales neutrales…Son los resabios pinochetistas, por eso votaron y abogaron por Kast (…) No me extrañaría que la oposición comience a adelantarse con buena información, a entregar antecedentes que tal vez ni el gobierno maneje”.

Carabineros ordena al propio Lopresti entregar antecedentes

Frente a estas denuncias el director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, ordenó al propio Lopresti a poner “los antecedentes a disposición del Ministerio Público”.

Lo anterior con el fin de que “proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes necesarios para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en ese manifiesto”.