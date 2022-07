Corte lo declaró inadmisible: Por primera vez en Chile se interpuso un recurso de amparo para un animal no humano, el orangután Borneo “Sandai”

La Organización No Gubernamental Justicia Interespecie (FJI), que vela por los intereses de humanos y no humanos, interpuso de manera histórica en Chile el primer Habeas Corpus, es decir, un recurso de amparo, a favor de un animal no humano: el orangután Borneo “Sandai”. Sin embargo, en horas de este jueves, la Corte de Apelaciones de San Miguel, declaró inadmisible el recurso.

SANDAI

Sandai, es un orangután Borneo de 28 años de edad que permanece desde hace ocho años en cautiverio en el Parque Zoológico Buin Zoo. Donde según explicó el Centro de Estudios de Derecho Animal, Ceda Chile, el primate vive en un habitáculo cerrado alejado de otros grandes simios, con la posibilidad de acceder a un patio de mayor tamaño según las temperaturas de Buin, las que sería completamente distintas a su hábitat natural. Sumando además, que este habitáculo se encuentra al lado del lugar de exhibición de dos tigres bengala, conocidos depredadores de los orangutanes.

Hoy, gracias a FJI y toda la comunidad que los respalda y numerosos expertos, existe la posibilidad de que el ejemplar de raza pura pueda dejar de ser exhibido como un trofeo y pueda vivir como corresponde en el Santuario de Grandes Primates de Sorocaba en Brasil.

ACCIONES

El recurso va dirigido en contra del SAG y Buin Zoo, buscando que se reconozcan los derechos básicos del animal y se concrete al traslado hacia su hábitat. Esta medida ha sido apoyada por 21 expertos en derechos animales, etólogos y filósofos de todo el mundo, quienes a través de diferentes informes, solicitaron a la Corte de Apelaciones la Libertad de Sandai.

Una lucha que ha llevado a realizar el pasado martes 26 de julio, un punto de prensa en las afueras de los Tribunales de Justicia de Santiago.

Instancia donde destacaron las palabras de un pequeño niño de 10 años de edad, quien entregó un fuerte mensaje respecto a la realidad que viven los animales de zoológicos: “Yo fui al Buin Zoo y me di cuenta en la cara de los animales, se notaba esa cara de no querer estar ahí, de no sentirse seguro, de no sentirse querido, entonces aunque sea un león, aunque sea ya derechamente un cocodrilo, siguen siendo animales, siguen siendo seres vivos, y no simplemente un objeto de entretención para niños que dicen “oh mira que bonito”, porque la mayoría de los niños van y dicen “mira que bonito el león”, pero lo que no piensan es que probablemente ese león no lo alimenten bien, no esté en una jaula con una condición digna, que no se sienta ahí, que no debería estar ahí y no, o sea por ejemplo en la pandemia nos encerraron en las casas y ¿Cómo nos sentimos todos? mal, no poder salir, no poder hacer las cosas cotidianas… es lo mismo que le pasa a un león o a cualquier animal que esté en el Buin Zoo. Iba a decir que ese zoológico es bien aburrido“, finalizó.

Ahora bien, respecto a la declaración de inadmisibilidad del recurso, se dejó en claro que la Corte de negó a conocer el asunto, así como a leer toda la información entregada por especialistas en cuanto a la necesaria liberación de Sandai. Sin embargo, la Fundación aseguró mantenerse firme y con convicción para lograr la anhelada libertad del primate.

“Sandai reúne las condiciones para ser considerado como persona, jurídicamente hablando, siendo titular de derechos acordes con su calidad de individuo, con capacidades cognitivas y emocionales que deben ser consideradas y amparadas por la justicia chilena. Se tomarán las acciones correspondientes para apelar esta decisión“, señalaron desde FJI. Esta última acción se llevará a cabo cerca de las 11:00 horas de este viernes 29 de julio, esperando salir victoriosos.

Para seguir el caso de Sandai a detalle, puedes hacer Click Aquí. También puedes ayudar difundiendo o firmando la causa por el orangután en Change.org.