“Eres mujer y tienes vagina”: Movilh denuncia reacción de docente al ver a un estudiante trans salir del baño de hombres

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), denunció un violento episodio de discriminación vivió un estudiante de 16 años del Liceo Bicentenario Domingo Ortiz de Rozas de Illapel, a quien una docente, lo insultó y denigró por su identidad de género cuando lo vio salir del baño de hombres, alegando que la presencia del adolescente en dicho lugar había afectado a otro alumno.

El joven afectado relató al Movilh que “antes de entrar a clases me dirigí al baño de hombres. Cuando salí me di cuenta de que la profesora estaba afuera del baño de la chicas, mirándome (…) Seguí en camino a mi sala, cuando escuché que ella dijo <¿una niña en el baño de hombres?>”.

El joven le consultó a la docente a qué se refería. “Ella me respondió que había visto a su hijo afuera del baño y que él no quería entrar porque adentro había una niña, que se había incomodado porque yo estaba ahí. Luego me dijo que eso pasaba porque <cómo tú eres mujer y tienes vagina y claro él es hombre, se incomodó>. Quedé muy afectado”, sostuvo el estudiante, quien lloró al escuchar a la profesora, consignó el Movilh.

El encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, señaló que “estamos en presencia de un cruel abuso de una persona mayor de edad sobre un adolescente solo en virtud de su identidad de género. La profesora responsable ha vulnerado la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género y la circular del Mineduc que prohíbe toda forma de discriminación hacia estudiantes trans y exige el pleno respeto a su sexo y nombre social. Ella ha denigrado y humillado a un joven, lo cual es inaceptable”.

“Igual de grave es que el deber de esta docente, y de todo el liceo, es educar a los estudiantes en el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, pero hacen todo lo contrario, solo amparados en prejuicios, ignorancia y desidia”, añadió Gómez.

En efecto, en carta enviada el pasado 22 de noviembre, el Movilh exigió a la dirección del liceo “investigar los hechos y sancionar a los responsables, así como ofrecer disculpas públicas y por escrito al estudiante, capacitar a todos los docentes en temáticas de diversidad sexual y de género y generar un protocolo contra la transfobia”.

“Han pasado ya 10 días desde enviada la carta y al dirección brilla por su ausencia. La única que reaccionó fue la profesora jefe del alumno. Y lo hizo de manera insólita. En vez de consultar cómo apoyar al alumno, se limitó a preguntar por qué el reclamo le había llegado con copia a ella. <Porque usted es la profesora jefe y el tema debiese ser del todo su interés>, le respondimos. Nunca más supimos de ella, pero esta reacción demuestra la carencia total de protocolos y empatía del colegio para hacer frente a la transfobia que denigró a un niño”, sostuvo el Movilh, organismo que analizará las acciones a cursar contra el liceo tras su falta de respuesta.