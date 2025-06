¿Te toca ser vocal de mesa? Revisa si estás en la nómina para las primarias del 29 de junio

Este sábado 7 de junio, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la nómina de vocales de mesa, locales y mesas de votación para las Elecciones Primarias Presidenciales 2025, que se realizarán el domingo 29 de junio. En estos comicios se definirá al candidato presidencial de los partidos de Gobierno.

Para estos comicios el voto es voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio si fuiste designado por la Junta Electoral. En caso de no poder cumplir esta función, podrás presentar tus excusas entre el domingo 9 y el martes 11 de junio ante la Junta respectiva.

Podrán votar militantes de partidos que participen en la primaria (como el Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, entre otros), además de personas independientes, es decir, quienes no estén afiliados a ninguna colectividad política. Quienes estén inscritos en partidos que no forman parte de este proceso, no podrán sufragar.

Para conocer si fuiste designado vocal de mesa, miembro del Colegio Escrutador o simplemente revisar tu mesa y local de votación, debes ingresar al sitio oficial, “consulta.servel.cl“