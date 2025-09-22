Hallan cuerpo momificado en la cordillera de Alto del Carmen

El hallazgo de un cuerpo momificado en la zona cordillerana de la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, activó un amplio operativo entre la Fiscalía, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML), con el objetivo de recuperar el cuerpo y esclarecer las circunstancias del deceso.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Atacama, el hallazgo fue realizado el pasado jueves por un grupo de deportistas de alta montaña en el sector de Chollay, a unos 4.400 metros de altura. El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Vallenar, Nicolás Meléndez Chacón, explicó que personal del GOPE de Carabineros logró descender con el cuerpo tras un operativo que se extendió por dos días debido a las complejas condiciones del terreno.

Según el reporte, el cuerpo, que vestía jeans, zapatos y cinturón, fue encontrado sobre grandes piedras y correspondería a un hombre adulto. Su identidad, la causa y la data de muerte deberán ser determinadas mediante pericias del SML.

Investigación en curso

El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó y del Servicio Médico Legal, quienes realizarán las diligencias científicas para establecer la identidad del fallecido. No se descarta que pudiera tratarse de un criancero dedicado a labores de transhumancia en la zona.

“Por parte de la Fiscalía se investigarán denuncias vigentes en la provincia que puedan estar relacionadas con este hallazgo”, señaló el fiscal Meléndez, recalcando que la data de muerte no sería reciente.