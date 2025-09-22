Atención Antofagasta: Anuncian corte de agua potable programado para el sector norte de la comuna

Aguas Antofagasta Grupo Epm informó que el próximo martes 23 de septiembre se realizará un corte programado de agua potable en el sector norte de la comuna. La medida, que busca conectar una nueva matriz de agua potable para mejorar la calidad del servicio, afectará a 1.025 clientes.

La suspensión del suministro comenzará a las 15:00 horas del martes 23 de septiembre y se extenderá hasta las 23:00 horas del mismo día. Según la sanitaria, el último cliente con agua registrará el servicio hasta la 01:00 horas del miércoles 24 de septiembre. El corte afectará el sector delimitado por las calles Nicolás Tirado al norte, Mateo de Toro y Zambrano y Juan Glasinovic al sur, Av. Bonilla al oriente, y Av. Industrial y Av. Radomiro Tomic al poniente.

Para asegurar el abastecimiento de agua potable, la empresa ha habilitado un punto de reparto alternativo en la intersección de El Roble con Leonardo da Vinci. Este punto estará operativo desde las 15:00 horas del 23 de septiembre hasta la 01:00 horas del 24 de septiembre. Para obtener más información o reportar inconvenientes, los residentes pueden comunicarse a través de la APP de Aguas Antofagasta o llamar al Fono Cliente 600 700 0101.

💧Atención sector norte de #Antofagasta

El martes 23/09 realizaremos trabajos de conexión a nueva infraestructura de agua potable para mejorar el servicio del sector.

⏰ Corte programado desde las 15:00 hrs a 23:00 hrs (último cliente con agua: 01:00 hrs del 24/09). Más info en… pic.twitter.com/R5VT27WuaD — Aguas Antofagasta (@Aguas_Antof) September 16, 2025