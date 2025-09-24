Exintegrantes del Ejército reciben sentencia por crimen contra exintendente de Antofagasta en dictadura

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, condenó a penas efectivas a cinco exmiembros del Ejército por el homicidio calificado del exintendente de Antofagasta, Daniel Acuña Sepúlveda, y por las lesiones graves provocadas a su hijo, Roberto Acuña Araneda, en un operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) perpetrado en Tierras Blancas, Coquimbo, el 13 de agosto de 1979.

Según el fallo, el coronel (r) Juan Viterbo Chiminelli Fullerton fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio calificado, mientras que el suboficial mayor (r) Gustavo Adolfo Camilo Ahumada recibió 10 años de cárcel por el mismo delito, además de 541 días por lesiones graves en contra del hijo de la víctima.

Como cómplices, el coronel (r) Manuel Humberto Catalán Arriola y el empleado civil (r) René Hugo Ojeda Caro fueron sentenciados a 5 años y un día, además de penas menores por su participación en las lesiones. En tanto, el abogado civil Guido Alberto Poli Garaycochea fue condenado a tres años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por encubrir tanto el homicidio como las lesiones.

El tribunal estableció que Acuña Sepúlveda, militante socialista y exintendente, fue ejecutado extrajudicialmente en su domicilio por agentes de la CNI, quienes posteriormente intentaron encubrir el crimen haciéndolo pasar como un suicidio con explosivos. La sentencia calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que impide que puedan ser beneficiados con prescripción o amnistía.

Con esta resolución, la justicia chilena reafirma su compromiso con la verdad y la memoria, reconociendo que estos hechos formaron parte de una política sistemática de persecución política durante la dictadura militar.