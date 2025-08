Encuesta: ¿Quién le gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile?

Diario Antofagasta le invita a participar en nuestra nueva encuesta online de cara a las próximas elecciones presidenciales en Chile. Asimismo se incorporan algunos escenarios probables en segunda vuelta.

Votar como invitado Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Google ¿A quién elegiría como Presidente en las próximas elecciones? Johannes Kaiser Barents (LIB)

Evelyn Matthei Fornet (UDI)

Eduardo Artés Brichetti (PCAP)

Franco Parisi Fernández (PDG)

José Antonio Kast Rist (REP)

Marco Enríquez-Ominami (IND)

Harold Mayne-Nicholls Sécul (IND)

Jeannette Jara Román (PC) VotarResultados Volver a votar

Votar como invitado Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Google Escenario segunda vuelta: ¿A quién elegiría como Presidente en las próximas elecciones? Evelyn Matthei Fornet (UDI)

Jeannette Jara Román (PC) VotarResultados Votar

Votar como invitado Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Google Escenario segunda vuelta: ¿A quién elegiría como Presidente en las próximas elecciones? Jeannette Jara Román (PC)

José Antonio Kast Rist (REP) VotarResultados Votar

Votar como invitado Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Google Escenario segunda vuelta: ¿A quién elegiría como Presidente en las próximas elecciones? José Antonio Kast Rist (REP)

Franco Parisi Fernández (PDG) VotarResultados Votar

Votar como invitado Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Google Escenario segunda vuelta: ¿A quién elegiría como Presidente en las próximas elecciones? Franco Parisi Fernández (PDG)

Jeannette Jara Román (PC) VotarResultados Votar

Importante: Los resultados no se actualizan de manera inmediata sino que de manera periódica cada 60 minutos. Eso significa que tu voto puede no verse reflejado inmediatamente en los resultados, pero si lo hará en la próxima actualización de cómputos.

El listado de nombres que aparecen en esta encuesta no es el definitivo ni excluyente para las elecciones, ya que el listado final será definido por el Servicio Electoral.