Catalina Pérez, Diputada por Antofagasta: “Somos una propuesta sólida de transformación, con una hoja de ruta clara y responsable”

Tras lograr ser la primera mayoría en las elecciones del 21 de noviembre, Catalina Pérez (RD), volvió a ser electa diputada por la región de Antofagasta.

Si bien, esta elección trae desafíos en materia nacional y por supuesto regional, también trajo consigo una segunda vuelta presidencial, donde la diputada está fuertemente activa en la campaña del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Es por esto que conversamos sobre el presente de la parlamentaria, los nuevos desafíos personales, los proyectos urgentes para la región y las próximas elecciones del 19 de diciembre.

“Creo que hemos logrado estar ahí cuando el país y la región nos ha necesitado”

Tras conocer su amplia votación en la región para convertirse nuevamente en diputada, Catalina Pérez, confiesa que aquellos resultados les trajo, mucha alegría, ya que para ella todo el trabajo realizado, hasta aquí, se ve reflejado en la confianza de la gente.

Si comparamos los votos de las elecciones pasadas, con las del 21 de noviembre de este año, la parlamentaria aumentó de forma considerable sus votos. Eso mismo lleva a Pérez a reflexionar, “Hace cuatro años atrás nos dijeron que era imposible, porque éramos una persona completamente desconocida del mundo político tradicional, muy desde un movimiento, recientemente constituido como partido, que no formaba parte de las viejas lógicas de las elites políticas, ni regional ni nacional, y creo que hoy día, a pesar de que eso sigue siendo cierto, seguimos siendo un partido joven, seguimos siendo un proyecto político muy nuevo, hemos logrado generar incidencias en la política regional y en la política nacional y creo que hemos logrado estar ahí cuando el país y la región nos han necesitado y creo que eso se nota”.

Estos buenos resultados, según palabras de la diputada, también se vieron reflejados en la elección de concejales, en CORE, dejando así “una diversidad de actores y actrices nuevas, que se incorporan a la política local”, expresó.

Pero la elección no solo trajo alegría, ya que también llegó con mucha responsabilidad, “estoy a full en la campaña presidencial, a full en la elaboración del programa de Gobierno dirigido al norte del país, a full pensando en cómo vamos a coordinar mayorías para la bancada en el siguiente periodo, para poder llevar adelante los cambios del programa de Gobierno y el proceso constituyente, entonces, estoy muy contenta, pero también, a full trabajando en lo que se viene por delante, que es una tremenda oportunidad de materializar los cambios por los que venimos luchando hace tanto tiempo”, comentó la parlamentaria.

Corrupción, medioambiente y descentralización

Para Catalina Pérez, lo más importante en materia regional, durante este nuevo periodo, abarca tres pilares fundamentales, señalando que, “Yo siempre hablo de corrupción, de medioambiente, de descentralización y creo que esas tres tienen una bajada regional fundamental y urgente. En términos de medioambiente, creo que hoy día no puede ser que la capital regional, de una región tan importante para el país, siga ofreciendo a sus habitantes respirar aire con metales pesados, no puede ser, que la comuna que más riqueza entrega al país como es Calama todavía no tenga un plan de descontaminación a la altura, no puede ser que las mineras lleguen a zonas que debiesen ser protegidas y administradas por changos y changas y constituyan relaves mineros o una zona de sacrificio como por ejemplo en Taltal o en Paposo, no puede ser que en Tocopilla o en Mejillones sigamos dependiendo de termoeléctricas y no generemos una reconversión laboral para los trabajadores”, recalcó la diputada.

Respecto a corrupción, Pérez señala que hemos sufrido las malas practicas realizadas por administraciones municipales, con “casos bastante emblemáticos”, por lo que hace énfasis en que se “tiene que generar medidas de control en la gestión municipal y en la gestión regional que eviten que esto vuelva a ocurrir porque finalmente son recursos públicos que debiesen estar al servicio de los vecinos y que terminan en los bolsillos de quienes los administran”, puntualizó.

Asimismo, en materia de descentralización, en enfática en señalar que esto “no solamente mirando Santiago y las regiones, sino que también en la misma región, creo que no podemos seguir pensando solo en Antofagasta sin mejorar la conectividad, el acceso a servicios, los derechos de los habitantes de las otras ocho comunas dentro de nuestra región”.

“Yo creo que el voto Parisi es un voto que no quiere seguir con las políticas de Piñera”

Según servelelecciones.cl, en la región de Antofagasta, el ex candidato presidencial, Franco Parisi, obtuvo el 33,98%, resultado que lo posicionó en el primer lugar de las elecciones a nivel regional y tercero a nivel nacional. Hoy, analistas, comandos y ciudadanos, están expectantes sobre que pasará con aquellos votos.

Para Catalina Pérez, reflexiona, “yo creo que hay una sensación de abandono muy grande en el norte del país, una rabia justificada frente a la corrupción”, por lo mismo, tras analizar este proceso señala que para ella, “el voto creo que es un voto para quienes se sienten permanentemente agredidos y abusados por los tramposos de este país, yo creo que el voto Parisi es un voto que no quiere seguir con las políticas de Piñera (…) creo que es un voto de castigo”.

Agrega que, “el desafío es que el voto de castigo se transforme en un voto de cambio, de esperanza y en la esperanza transformaciones para que sea presentada por nuestro proyecto político y yo no creo que el voto a Parisi, sea un voto de continuidad de este gobierno sino muy por el contrario, un voto de castigo, de rechazo a como se han hecho las cosas los últimos 30 años y esa posibilidad de cambio está dada por Apruebo Dignidad y por la candidatura de Gabriel Boric”.

Respecto a aquellos que votaron por el candidato del Partido de la Gente y que aún no definen su nuevo candidato, la parlamentaria explica que, “Hemos hecho una invitación bien explicita, de hecho acogiendo mucho las propuestas que se presentaron en el programa de Franco Parisi que nos parecen excelentes propuestas, como reducir el costo de vida, crear centros oncológicos, aumentar el número de especialistas, reducir las listas de espera en las atenciones de salud o comprometer la construcción de viviendas o una reducción de los sueldos de los altos funcionarios del estado, de hecho Gabriel Boric, ya anunció y se comprometió, que si llega a La Moneda va a reducir el sueldo de las autoridades y esa es una propuesta de Franco Parisi”.

A su vez, agrega que “Creo que esta es la actitud correcta, creo que las buenas ideas, independientemente de la vereda en la que están, creo que es apropiada por quienes esperan representar a todos los chilenos y chilenas, no solamente una parte de ellos, yo creo que en ese sentido Gabriel Boric ha ido en una muy buena dirección”.

“Somos una propuesta sólida de transformación con una hoja de ruta clara y responsable”

Luego de los resultados de la primera vuelta, las redes sociales, explotaron con memes, videos, canciones y un sinfín de expresiones virtuales a favor del candidato de Apruebo Dignidad. Algunos lo atribuyen al miedo que produce el candidato de la extrema derecha, sin embargo, para Catalina Pérez esto se debe principalmente a que quienes creen en el proyecto de Gabriel Boric, no los moviliza el miedo, muy por el contrario, los moviliza la esperanza de cambio.

Explica que “tenemos a otro candidato al frente que es muy evidentemente un retroceso y una versión diametralmente opuesta a lo que nosotros estamos prometiendo al país, pero nosotros no somos un anti algo, somos una propuesta solida de transformación con una hoja de ruta clara y responsable y le va a permitir finalmente a los chilenos y chilenas volver a vivir mejor”, agrega que el proyecto de Apruebo Dignidad puede devolver “la tranquilidad que no tienen las familias hace muchísimo tiempo producto del abandono de este gobierno y las políticas que el otro candidato quiere perpetuar“. “Yo le atribuyo a eso la enorme explosión de creatividad, que ha habido en torno a la campaña de Gabriel”, puntualizó.

“Confío mucho en el liderazgo dialogante de Gabriel Boric”

Con estas nuevas elecciones, el Congreso modificará su composición y la derecha contará con más representación que en la actualidad, por lo que hace preguntarnos si esto puede afectar al próximo gobierno y al cumplimiento de su programa.

Respecto a esto, la diputada indica que, “Yo creo que tenemos un congreso donde ninguna de las dos grandes espacios políticos tiene mayoría, creo que esto obliga, necesariamente a conversar, a dialogar (…), no tiene que ver con un sector u otro, tiene que ver con lo que le hace bien al país, y en eso confío mucho en el liderazgo dialogante de Gabriel Boric, creo que ha sido un lineamiento presente en toda su carrera política, la capacidad de articular y sumar a otros y a otras, por lo mismo el desafío de nosotros en el Congreso Nacional va a ser ayudar en dicha tarea y dar garantías de un gobierno que se compromete con la transformación, que se compromete también con resguardar el proceso constituyente, pero que sobre todo, ofrece una hoja de ruta, de tranquilidades de certezas con todos y todas los chilenos y chilenas, sin excluir a nadie, creo que por ahí va el espíritu de la campaña y va el espíritu del siguiente gobierno”, expresó.

“Vamos a seguir presentando el proyecto de despenalización del aborto las veces que sean necesarias hasta que sea ley”

El pasado martes 30 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazó la iniciativa de la despenalización del aborto, algo que caló muy hondo en quienes levantan la bandera de lucha por un aborto “Libre, seguro y gratuito”.

Catalina Pérez, votó a favor de este proyecto, sin embargo, no logró conseguir los votos para aprobarse, sin embargo, ella recalca que “Las feministas del congreso nacional vamos a seguir presentando el proyecto de despenalización del aborto las veces que sea necesarias hasta que sea ley. Hoy día la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, está más viva, más clara y es más necesaria que nunca”.

“Yo espero que más temprano que tarde consigamos la mayoría necesaria para aprobar, y confío también, que con un empuje importante del Gobierno de Gabriel Boric, que hoy día es el único candidato comprometido con los derechos de las mujeres podamos empujar no solo un aborto libre y proveído por el estado y no solamente la despenalización como lo que estamos proponiendo hoy día, sino también recuperar de forma integra nuestros derechos reproductivos con una educación sexual integral que nos permita a las mujeres de este país mayor autonomía sobre nuestros cuerpos sin depender aquello del tamaño del bolsillo”, finalizó la diputada por Antofagasta.