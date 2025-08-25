Con hito encabezado por el gobernador termina la primera etapa de la reconversión de patios ferroviarios en Antofagasta

Antofagasta Minerals concluyó con éxito la remediación de suelos en Patio Bellavista, el primero de los cuatro patios ferroviarios de Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) que forman parte del plan que reconvertirá terrenos que han sido utilizados para actividades industriales durante más de 100 años en nuevos espacios urbanos. Se trata del primer hito de una intervención que cambiará la imagen del centro de Antofagasta, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, junto con poner en valor el espacio ferroviario.

Acompañado por ejecutivos de Antofagasta Minerals, y del FCAB, el gobernador regional, Ricardo Díaz, constató en terreno el término de la etapa de remediación ambiental en este sector de ciudad y el inicio de las obras de urbanización.

“Existe un compromiso claro de la empresa por avanzar en la remediación de todos los patios ferroviarios, para lo cual se desarrolló un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se ejecutó un trabajo riguroso para retirar los metales pesados presentes en el suelo de Patio Bellavista, garantizando que no exista riesgo para la comunidad ni para las familias que viven en su entorno. Felicito este gran esfuerzo, que refleja lo que hemos impulsado en la Estrategia Regional Minera”, señaló la autoridad regional.

La compañía ratifica así su compromiso de crecer junto al territorio y de poner la minería al servicio del desarrollo urbano y aportar al bienestar de los habitantes de la región de Antofagasta. Eso es parte de su legado y también se integra a la Estrategia Regional Minera (EMRA).

En la visita, la comitiva recorrió las dos primeras hectáreas intervenidas mediante un proceso de remoción de suelos con presencia de metales pesados, que cumplió con los más altos estándares ambientales.

“Hoy damos un paso histórico: transformaremos un ícono industrial en una plataforma de futuro. Cumplir este hito certifica nuestro compromiso de hacer las cosas bien desde el inicio. Patio Bellavista deja de ser un área industrial y se convertirá en un espacio de encuentro para las familias antofagastinas”, señaló Katharina Jenny, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals. “Estamos dando un paso concreto para transformar esta zona en un espacio abierto, integrado a la ciudad y pensado para los vecinos y vecinas. Patio Bellavista es solo el comienzo de una transformación mayor que continuará con los demás patios ferroviarios”, enfatizó.

El proyecto: una ventana al futuro

En total serán 48 hectáreas de antiguos terrenos industriales que se convertirán en barrios conectados y sustentables, lo que transforma al proyecto en la mayor reconversión urbana realizada en Chile. La iniciativa contempla aceras más anchas, un parque lineal de áreas verdes, nuevas calles y espacios para viviendas y otras actividades, además de circuitos peatonales que integrarán la costa con el casco histórico de la ciudad, entre otras características.

En 2021 fue aprobado un EIA que permite la habilitación progresiva de los suelos utilizados durante décadas por FCAB. En el último año se excavó la capa superficial que contenía metales pesados —equivalente a dos hectáreas de terreno— en Patio Bellavista, que colinda con Avenida Iquique, y se retiraron más de 20 mil toneladas de material, en cumplimiento estricto con las normas ambientales vigentes.

La siguiente fase contempla obras de infraestructura básica (redes de agua potable, alcantarillado y drenaje de aguas lluvias), paisajismo inicial, pavimentación de calles internas, entre otras obras de equipamiento. Los trabajos se iniciarán durante el segundo semestre de este año.

“Este no es un proyecto más. Es una transformación estructural del corazón de Antofagasta, una reconversión ambiental, urbana y simbólica de terrenos que por más de un siglo fueron parte de la columna vertebral industrial de la ciudad. Es también visión de futuro y de compromiso empresarial real”, señaló Jaime Henríquez, Gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Social de Antofagasta Minerals.

“El plan total tiene una duración de aproximadamente 12 años en los que se intervendrán los cuatro patios del FCAB, lo que estamos llevando a cabo con altos estándares de rigurosidad técnica y en diálogo permanente con vecinos, autoridades y actores claves. Estamos convencidos de que se trata de un proyecto ambientalmente responsable, económicamente necesario, que conectará la ciudad y le entregará a las y los antofagastinos espacios con múltiples usos, lo que se traducirá en la mejora de la calidad de vida”, agregó.