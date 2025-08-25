Capataz de 32 años falleció en accidente laboral en faena de Minera Guanaco en la región de Antofagasta

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta informó este lunes 25 de agosto el fallecimiento de Alexis Villalobos Jaime, de 32 años, capataz de la empresa Termomec, quien sufrió un accidente mientras desempeñaba sus funciones en el sector de filtros de la planta de procesos de Minera Guanaco, ubicada en las cercanías de Taltal.

Hasta la faena se trasladó personal de Sernageomin, con el objetivo de realizar la fiscalización y adoptar las medidas administrativas correspondientes tras el hecho.

El seremi de Minería de Antofagasta, Luis Ayala Alcázar, junto con lamentar profundamente la tragedia, expresó sus condolencias a la familia, compañeros de trabajo y a toda la comunidad minera.

“Este hecho nos recuerda que la seguridad en las faenas mineras debe ser siempre el factor prioritario y vital en cada jornada laboral y que ninguna meta productiva puede estar por sobre el resguardo de la vida e integridad de las personas. Por lo tanto, como autoridades seguiremos trabajando junto a las empresas, sindicatos y trabajadores para fortalecer una cultura de seguridad, que permita prevenir situaciones como la que hoy lamentamos”.