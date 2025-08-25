15.6 C
Antofagasta
Lunes 25 de Agosto del 2025 17:09
Facebook Instagram Twitter
La Región

Capataz de 32 años falleció en accidente laboral en faena de Minera Guanaco en la región de Antofagasta

El trabajador, identificado como Alexis Villalobos Jaime, perdió la vida este lunes mientras realizaba labores en el sector de filtros de la planta de procesos. Autoridades iniciaron fiscalización en el lugar y expresaron sus condolencias a la familia y comunidad minera.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen: Referencial.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta informó este lunes 25 de agosto el fallecimiento de Alexis Villalobos Jaime, de 32 años, capataz de la empresa Termomec, quien sufrió un accidente mientras desempeñaba sus funciones en el sector de filtros de la planta de procesos de Minera Guanaco, ubicada en las cercanías de Taltal.

Hasta la faena se trasladó personal de Sernageomin, con el objetivo de realizar la fiscalización y adoptar las medidas administrativas correspondientes tras el hecho.

El seremi de Minería de Antofagasta, Luis Ayala Alcázar, junto con lamentar profundamente la tragedia, expresó sus condolencias a la familia, compañeros de trabajo y a toda la comunidad minera.

Este hecho nos recuerda que la seguridad en las faenas mineras debe ser siempre el factor prioritario y vital en cada jornada laboral y que ninguna meta productiva puede estar por sobre el resguardo de la vida e integridad de las personas. Por lo tanto, como autoridades seguiremos trabajando junto a las empresas, sindicatos y trabajadores para fortalecer una cultura de seguridad, que permita prevenir situaciones como la que hoy lamentamos”.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
“El grave impacto de una botella arrojada en los cerros”: Activista socioambiental evidencia daño a la biodiversidad en Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.