Actividades causarán cortes programados de tránsito en Antofagasta durante este fin de semana

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de su plataforma Transporte Informa Región de Antofagasta en “X”, informó sobre diversas actividades que se realizarán este fin de semana en distintos puntos de la ciudad y que generarán cortes y desvíos programados de tránsito.

Sábado 30 de agosto

Caminata familiar por la celebración del Año Jubilar: suspensión de tránsito en calle Matta, entre 21 de Mayo y Copiapó, desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Domingo 31 de agosto

Programa Deportivo Triunfo: suspensión de tránsito en calzada oriente de Av. J. Guzmán, entre Autoclub Antofagasta y colegio AIS, de 07:30 a 11:30 horas.

Plan Vive tu Borde Costero: suspensión de tránsito en Av. Edmundo Pérez Zújovic, entre Los Tamarugos y Elqui, de 08:00 a 14:00 horas.

Desfile escolar aniversario Liceo Experimental Artístico: suspensión de tránsito en calle Arturo Prat, entre Washington y San Martín, de 10:00 a 14:00 horas.

Se recomienda a la comunidad planificar sus rutas con anticipación ante los desvíos mencionados y estar atentos a las informaciones oficiales.