14.6 C
Antofagasta
Viernes 29 de Agosto del 2025 20:16
Facebook Instagram Twitter
Noticia Útil

Actividades causarán cortes programados de tránsito en Antofagasta durante este fin de semana

Caminatas, actividades recreativas y un desfile escolar se desarrollarán este fin de semana en distintos puntos de la ciudad, generando al menos cuatro cortes y desvíos de tránsito programados.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen: Referencial.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de su plataforma Transporte Informa Región de Antofagasta en “X”, informó sobre diversas actividades que se realizarán este fin de semana en distintos puntos de la ciudad y que generarán cortes y desvíos programados de tránsito.

Sábado 30 de agosto

  • Caminata familiar por la celebración del Año Jubilar: suspensión de tránsito en calle Matta, entre 21 de Mayo y Copiapó, desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Domingo 31 de agosto

  • Programa Deportivo Triunfo: suspensión de tránsito en calzada oriente de Av. J. Guzmán, entre Autoclub Antofagasta y colegio AIS, de 07:30 a 11:30 horas.
  • Plan Vive tu Borde Costero: suspensión de tránsito en Av. Edmundo Pérez Zújovic, entre Los Tamarugos y Elqui, de 08:00 a 14:00 horas.
  • Desfile escolar aniversario Liceo Experimental Artístico: suspensión de tránsito en calle Arturo Prat, entre Washington y San Martín, de 10:00 a 14:00 horas.

Se recomienda a la comunidad planificar sus rutas con anticipación ante los desvíos mencionados y estar atentos a las informaciones oficiales.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Detienen en La Chimba de Antofagasta a chofer de camión de 13 toneladas sin licencia profesional
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.