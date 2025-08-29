14.6 C
Antofagasta
Viernes 29 de Agosto del 2025 20:20
Antofagasta

Más de 3 mil clientes afectados por corte de luz en el sector norte de Antofagasta

La reposición del suministro está programada para las 23:00 horas de este viernes, según informó CGE.

Por El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Durante la tarde de este viernes 29 de agosto, un masivo corte de energía afectó a 3.041 clientes en el sector norte de Antofagasta, según lo reportado por la Compañía General de Electricidad (CGE) en su mapa de afectaciones.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, la normalización del servicio se encuentra programada para las 23:00 horas de hoy.

Noticia en desarrollo.

  1. Hasta cuando los cortes de luz del sector norte siempre hay un problema sinceramente estos cortes de la compañía son imaginario tantas veces creo sinceramente que hay gato encerrado . Quienes son los beneficiarios las empresas, la minería quien , hasta cuando debemos aguantar. Los antofagastinos somos quedado y los señores que tienen cargos como los diputados o senadores no piden respuestas a estos casos que ya son irregulares. Y para que decir del gobernador no hace nada puchas que pencas somos.

