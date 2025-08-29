Más de 3 mil clientes afectados por corte de luz en el sector norte de Antofagasta

Durante la tarde de este viernes 29 de agosto, un masivo corte de energía afectó a 3.041 clientes en el sector norte de Antofagasta, según lo reportado por la Compañía General de Electricidad (CGE) en su mapa de afectaciones.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, la normalización del servicio se encuentra programada para las 23:00 horas de hoy.

Noticia en desarrollo.