14.6 C
Antofagasta
Viernes 29 de Agosto del 2025 20:21
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Denuncian ingreso de vehículos a playa Llacolén en Antofagasta pese a cierre de accesos

El registro fue difundido por la página @budeo.oficial en Instagram, donde se cuestiona la irresponsabilidad de ingresar vehículos a la playa Llacolén.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales volvió a poner en discusión el daño que provocan los vehículos que ingresan a sectores protegidos del borde costero de Antofagasta.

La página @budeo.oficial compartió imágenes en las que se observa una camioneta ingresando hasta la arena de la playa Llacolén, pese a que el perímetro había sido cerrado con maquinaria para evitar este tipo de situaciones.

En la publicación se calificó como “irresponsable” la conducta de los involucrados y se recalcó que, aun cuando se trate de vehículos grandes, está prohibido ingresar a las playas en automóvil, ya que ello afecta directamente al ecosistema marino y al disfrute seguro de los visitantes.

WhatsApp Image 2025 08 29 at 11.52.27

1 Comentario

  1. Hasta cuando aceptar que nos prohíban la playa por años disfrutamos de una playa libre acceso y ahora nos limitan los accesos tenemos tantas playas para escoger seguramente budeo por Chuple al municipio por su patente funa y se cree capitán planeta dejen disfrutar a la ciudadanía de nuestras playas de Rocas que hay como se hizo x muchísimos años atrás ecosistema de que saldrán otra vez que las aves anidan ahí ???? Por favor NO a la prohibición del derecho que tenemos los antofagatinos

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Detienen en La Chimba de Antofagasta a chofer de camión de 13 toneladas sin licencia profesional
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.