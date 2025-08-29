Denuncian ingreso de vehículos a playa Llacolén en Antofagasta pese a cierre de accesos

Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales volvió a poner en discusión el daño que provocan los vehículos que ingresan a sectores protegidos del borde costero de Antofagasta.
La página @budeo.oficial compartió imágenes en las que se observa una camioneta ingresando hasta la arena de la playa Llacolén, pese a que el perímetro había sido cerrado con maquinaria para evitar este tipo de situaciones.
En la publicación se calificó como “irresponsable” la conducta de los involucrados y se recalcó que, aun cuando se trate de vehículos grandes, está prohibido ingresar a las playas en automóvil, ya que ello afecta directamente al ecosistema marino y al disfrute seguro de los visitantes.
Hasta cuando aceptar que nos prohíban la playa por años disfrutamos de una playa libre acceso y ahora nos limitan los accesos tenemos tantas playas para escoger seguramente budeo por Chuple al municipio por su patente funa y se cree capitán planeta dejen disfrutar a la ciudadanía de nuestras playas de Rocas que hay como se hizo x muchísimos años atrás ecosistema de que saldrán otra vez que las aves anidan ahí ???? Por favor NO a la prohibición del derecho que tenemos los antofagatinos