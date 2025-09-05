Seis exfuncionarios de carabineros de Sierra Gorda fueron formalizados por cohecho: cobraban a camioneros para omitir controles

De acuerdo a los antecedentes, los imputados, todos de dotación del Retén Sierra Gorda, habrían solicitado y recibido pagos entre los años 2022 y 2025 para permitir el paso de camiones con carga sobredimensionada por la Ruta 5 Norte, la ruta B-25 y otros caminos de la jurisdicción.

Cuatro de los exfuncionarios quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que dos deberán cumplir arraigo nacional y la prohibición de acercarse al retén.

La detención de los involucrados se concretó el miércoles 03 de septiembre, cuando personal de SAICAR ejecutó un procedimiento en el Retén Sierra Gorda que permitió aprehender a cuatro de ellos. Los otros dos fueron capturados en Arica y Calama.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la investigación se inició en 2023 gracias a antecedentes entregados por los propios sistemas de control interno de Carabineros. “Es relevante la participación de SAICAR, que puso en conocimiento del Ministerio Público estos hechos para avanzar en las diligencias necesarias”, señaló.

Desde la Prefectura de Carabineros de Antofagasta se informó que los seis funcionarios fueron dados de baja de inmediato, reiterando que la institución no tolera conductas que comprometan la ética ni la integridad de sus filas.