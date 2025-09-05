El cuarto en lo que va del mes: Otro chofer detenido en el sector de La Chimba en Antofagasta por conducir camión sin licencia profesional

En un nuevo operativo de fiscalización realizado en el sector de La Chimba, al norte de Antofagasta, Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada detuvieron a un conductor de vehículo de carga, que no contaba con la licencia profesional requerida para operar este tipo de transporte.

El individuo fue interceptado durante el control vehicular, en el cual se verificó que no poseía licencia de clase A4 o A5, exigida para conducir vehículos cuyo peso bruto excede los 3.500 kilogramos. Este tipo de infracción representa un riesgo significativo para la seguridad vial, especialmente donde converge la circulación de maquinaria pesada por tratarse de un sector semi industrial y con vehículos menores por ser una zona residencial.

Con este caso, ya son cuatro los conductores detenidos en lo que va del mes en el mismo lugar y por la misma infracción, evidenciando una preocupante tendencia de incumplimiento de la normativa de tránsito por parte de los conductores de transporte de carga.

El Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, explicó que “esta situación no es aislada. Los controles que realiza Carabineros junto a inspectores fiscales del Ministerio de Transportes forman parte de los esfuerzos coordinados bajo el Plan Calles Protegidas y el Plan Calles Sin Violencia. Estas acciones permiten detectar no solo infractores a la Ley de Tránsito, sino también personas con órdenes judiciales vigentes y quienes utilizan el sector para depositar basura o escombros ilegalmente, lo que posteriormente deriva en quemas no autorizadas”.

Además, durante el operativo, se fiscalizaron 70 vehículos, se cursaron 26 citaciones al Segundo Juzgado de Policía Local y se realizaron 37 controles de identidad, reforzando el compromiso de las autoridades con el orden público y la seguridad vial en zonas críticas de la ciudad.