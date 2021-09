Tras varazón de jibias en Mejillones: Especies habrían sido consumidas por locatarios sin las autorizaciones correspondientes

Durante la mañana del pasado sábado 11 de septiembre, Mejillones registró una varazón de Jibias en distintos puntos de la costa, que abarcó desde el muelle de pescadores hasta playa La Rinconada. Situación que perduró por menos de horas, puesto que los mismos locatarios las recogieron para su consumo y comercialización.

“Nosotros ayer bajamos en la mañana y por los dos costados del muelle, más hacia al lado de capitanía puerto, encontramos una gran cantidad de Jibia, la que mucha gente recogía para su consumo y venta. Por lo que a las pocas horas quedaron las costas totalmente sin ninguna jibia”, contó Juan Menares, Pescador y Director de CIFAMAC Mejillones, quien mantiene dos teorías para las causas de la varazón.

Una razón sería que “la jibia se viene a alimentar a la costa porque ya en altamar no quedan suficientes alimentos por la escasez de recursos marítimos. Situación que está atrayendo a las costas a muchas especies con son de alta profundidad a alimentarse en las playas”, explicó Menares. Otra causa que pudo haber producido este fenómeno ”es que creemos que, hoy en día, en las costas chilenas se tienen luces muy potentes para alumbrar las playas y que puede ser una causa por las que se acercan a las costas las especies que son de profundidades. Debido a que la jibia en altamar se pesca con focos de luz”.

Sin embargo, esta causa fue descartada por Carlos Guerra, Biólogo y Director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta (UA), quien señala que “según la experiencia histórica de nuestra zona, varazones de jibia hemos tenido siempre y en muchas partes, ya sea en lugares con luces o sin ellas. Efectivamente, en las pescas de altamar de cefalópodos (Jibias) lo hacen unos barcos especiales que utilizan unas luces para atraerlas, pero no se puede interpretar desde este dato que la varazón de jibias en Mejillones es producto de las luces”.

Guerra explica que las jibias se varan por diversas razones, ya que, “algunas veces llegan masas de agua cálida que acercan a las costas la jibia, algunas veces son fenómenos naturales, oscilaciones de disponibilidad de alimento que hacen que las jibias lleguen a las playas y que luego se les hace difícil volver al mar por las características de cada playa”.

Fotografía obtenida desde redes sociales: @elradardenoticiasmejillones y @samuel.jcv

Pero afirma, que es el Servicio de Salud y Sernapesca quienes deben indicar si se pueden consumir o no, ya que, se deben realizar las investigaciones pertinentes para saber la causa de la varazón. Debido a que es peligroso consumir estos animales varados, ya que no se saben si están contaminados o presentan alguna toxicidad que puedan enfermar a las personas.

Al ser consultado Juan Menares sobre la alerta a Sernapesca comentó no saber si las autoridades marítimas o SERNAPESCA sabían “porque de haberlo sabido debieron haber publicado inmediatamente eso, pero como no se publicó y esto pasó cuando nosotros llegamos al muelle a las 8:00 am. ya a las 9:30 no había nada porque la gente lo había sacado todo. Aparte estaban fresquitos, casi vivos y con alimento de anchoas, entonces no creo que hubiera alguien que dijera se come o no se come, porque es común que pasen estas varazones y si no llegaron las autoridades la gente no va a saber si se puede comer o no”.

En tanto, desde la mesa de ayuda de Sernapesca, aseguraron no haber recibido ninguna alerta telefónica informando sobre la varazón. Sin embargo, el Director Regional de la institución, René Salinas, informó que “Nos enteramos recién por redes sociales”.

“Yo creo – agregó – que la gente que sacó estos recursos de la playa, justamente evitó informar a las autoridades para poder venderlos y consumirlo. Esto no es la idea, porque pueden haber varados debido a una contaminación, por lo que no se conoce la causa de su muerte o varamiento“.

Fotografía obtenida desde redes sociales: @elradardenoticiasmejillones y @samuel.jcv

Si las personas se vuelven a encontrar con animales varados en playas de la zona, “el llamado es a no consumirlos y menos venderlos, porque se deben tener autorizaciones sobre estos recursos. Lamentablemente no recibimos un llamado oportuno, e igual siempre estamos atentos como servicio a recibir las denuncias ciudadanas, ya que no podemos en los más de 500km lineales de costa tener en cada caleta, en cada lugar a alguien que esté mirando o fiscalizando permanentemente algo”, afirmó Sernapesca.

“Lamentamos que si esto varó alrededor de las 8:00 am, la gente a las 09:30 ya las haya retirado porque nos impiden incluso tomar muestras para determinar la causa principal de que haya ocurrido eso”. Por lo que recomiendan NO tocar, consumir ni vender ningún animal que encuentren varado en las costas y llamar inmediatamente al 800320032, para que realicen las indagaciones pertinentes y resguarden el sector para que nadie se acerque a estos animales.

Por su parte, Juan Menares, expresó que en contrario de llamar a autoridades, lo vieron como “algo natural, entonces tampoco podíamos infórmale a SERNAPESCA porque iban a ir para allá e iban a multar a la gente que estaba sacando mariscos (…) Yo como pescador y presidente no los llamaría por cosas como estas”. Además señaló que la ONG prefirió no denunciar “porque, en mi caso, lo vi desde la parte humana y no quise intervenir con investigaciones porque la recolección de jibia servía para alimentar a las personas, las que en algunos casos no tenían qué comer”.

Finalmente, la Mesa de Ayuda de SERNAPESCA explicó que “debido a que ya consumieron estas jibias, se hace un llamado a que se acerquen a los Centros de Salud correspondientes en caso de presentar síntomas de intoxicación y que no vuelvan a consumir ninguna especie marina que se encuentren en playas del territorio sin obtener las autorizaciones sanitarias correspondientes”.