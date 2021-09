Gobernador de Antofagasta por crisis migratoria en Tocopilla: “La situación se desbordó”

Lo anterior a propósito de desalojos de nuevos asentamientos que se han producido en la ciudad, lo que en palabras de Ricardo Díaz “agrava más la situación de la comuna que ya retrocedió a fase 3”. Además, el jefe regional criticó el plan Fronteras Protegidas indicando que “no se hace cargo de nuestra realidad”. Díaz aseguró que “los conflictos sociales no se resuelven con violencia”.

A raíz de desalojos por parte de Fuerzas Especiales de asentamientos de personas migrantes en la comuna de Tocopilla, la mañana de ester miércoles el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, expresó su preocupación frente a la realidad migratoria que se vive en el norte del país. Lo anterior, lo llevó a extender una invitación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a visitar la región para hacerse cargo de la situación.

“A través de Tocopilla están entrando muchos migrantes y gran parte de ellos transitan o se quedan en esa ciudad. Los desalojos que está llevando a cabo este gobierno solo agravan la situación migratoria que vive la comuna, por eso pedimos al ministro del Interior que venga al norte grande y busque junto a los gobernadores una solución de real alcance a los problemas que están teniendo las distintas comunas”, aseguró Díaz.

El jefe regional explicó que los desalojos producidos se generan en un campamento instalado en 2020 principalmente por personas migrantes. “Esto demuestra el fracaso que ha tenido la actual administración, el actual gobierno, respecto de las políticas migratorias y de las políticas de vivienda y de uso de suelo en la región de Antofagasta”, señaló.

Publicidad

Por lo anterior, Díaz insistió en que “necesitamos soluciones, pero las soluciones no vienen de la mano de la violencia, los problemas sociales no se resuelven con violencia. Ese desalojo podría afectar aún más la situación de Tocopilla, puesto que, si no se piensa relocalizar a los vecinos y vecinas que están en ese campamento, ellos van a volver a ocuparse y esta vez espacios públicos”.

“Nosotros como gobierno regional hemos ayudado y hemos adjudicado recursos de emergencia para habilitar un espacio al norte de la ciudad para la toma de PCR y el control de la migración, pero las soluciones que ha dado el gobierno desde el nivel central y especialmente el ministerio del Interior no dan abasto. La migración se está desbordando y este gobierno ha sido incapaz de controlarla”, remarcó la máxima autoridad de la región.

Plan Fronteras Protegidas

Por último, el gobernador Ricardo Díaz criticó el Plan Fronteras Protegidas dado a conocer por el gobierno, asegurando que no se hace cargo de la realidad regional.

“El plan no da cuenta de la realidad que vivimos en el norte grande. Este plan regula espacios habilitados, pero aquí la migración se ha desbordado por espacios no autorizados”, apuntó.

Video del desalojo den Tocopilla