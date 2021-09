Autoridades de la región de Antofagasta se pronunciaron por los actos de racismo y xenofobia en Chile y el manejo del gobierno ante la crisis migratoria

El pasado sábado 25 de septiembre, en la ciudad de Iquique, se llevó a cabo una manifestación, la cual exigía a las autoridades medidas de control para abordar la situación crítica de los ingresos masivos de extranjeros por la frontera de Colchane. Sin embargo, luego de marchar contra la política migratoria del Gobierno y abandono al norte del país, un grupo radicalizado que no representa a toda la comunidad, quemó las pertenencias de migrantes, en lo que ha sido considerado como un acto de barbarie y xenofobia.

Los hechos ocurridos dan cuenta de un acto inhumano de xenofobia que dio la vuelta al mundo y causó cuestionamientos al descontrol migratorio desatado por el Gobierno. Fueron miles de ciudadanos quienes expresaron en sus redes sociales que este acto representa la xenofobia de la extrema derecha, sector minoritario en el país, pero no a la mayoría de los chilenos.

Algunas autoridades de la región de Antofagasta no quisieron quedarse atrás y esto fue lo que comentaron sobre los hechos ocurridos durante el fin de semana:

Pedro Araya (Independiente), Senador:

“Lo primero, es que bajo ningún punto de vista justifico, ni justificaré la violencia, por lo mismo, condeno tajantemente las agresiones que recibieron migrantes en la ciudad de Iquique”.

“Segundo y respecto a la migración por pasos no habilitados en regiones del norte grande, como Tarapacá o Antofagasta, es un tema que lamento profundamente, porque hace varios meses, le advertí a autoridades del nivel central, especialmente del Ministerio del Interior, lo que podría ocurrir en las comunas del norte del país, si no se tomaban los resguardos necesarios, pero pareciera que este gobierno es sordo, pareciera que si los hechos no ocurren en Santiago no existen, yo le hago un llamado al ejecutivo a dejar la planilla Excel y hacer más terreno, a visitar las localidades que hoy viven esta situación, que visiten Iquique, Calama, Tocopilla o el terminal de buses de Antofagasta”.

Además, agregó que: “En este sentido, es necesario que el denominado Plan Frontera Protegida se modifiqué y se haga cargo no solo de aquellas personas que pasan por los aeropuertos, si no también respecto de los que extranjeros que ingresan al país en forma irregular por pasos no habilitados, ya que el drama humanitario que se genera con la migración se está transformando en un problema sanitario y de seguridad pública para muchas ciudades del norte de nuestro país. El Ministerio del Interior debe actuar rápidamente a fin de enfrentar la compleja situación que se está generando producto del alto número de inmigrantes que están ingresando en forma irregular a nuestro país por la frontera norte”.

Catalina Pérez (RD), Diputada:

Por su parte, la Diputada Pérez, puntualizó en que “El gobierno ha sido sumamente negligente, tiene las fronteras y el norte en total abandono. Fue el presidente quien viajó a Cúcuta a invitar a las y los venezolanos a venir a Chile y ahora se desentiende. Han sido incapaces de conducir una política interna y externa, parece que quisieran que sea el próximo gobierno el que se haga cargo. El país necesita urgente regular esta crisis de gobernanza, está crisis humanitaria, de una manera segura y ordenada”.

Marcela Hernando (PR), Diputada:

Asimismo, respecto a lo sucedido en Iquique señaló que, la diputada Hernando se hizo presente indicando que “Hay que ser muy desalmado para quemarle juguetes a un niño, cualquiera sea la razón o motivación para ello. Dicho eso, creo que estamos sufriendo en el norte, y como parlamentaria de la segunda región lo digo, que estamos sufriendo esta ausencia de gobierno que no ha permitido que las autoridades locales y territoriales puedan ejercer gestión frente a estos problemas. Se maneja todo centralizadamente y, por lo tanto, tampoco se permite una coordinación entre las diferentes instituciones para buscar una solución”.

A su vez, destacó e hizo referencia a que existe una ley que entrega herramientas, pero que “el ministerio está en deuda porque todavía no termina de dictarlos reglamentos”. “No me parece que estén expulsando a toda la gente en bloque, sino que debería analizarse caso a caso y atender algunas de las necesidades humanitarias que tienen algunas de las personas que están solicitando refugio”.

Esteban Velásquez (FREVS), Diputado:

“La situación migratoria que estamos viviendo en Chile, es un fenómeno planetario. El desplazamiento de miles y miles de personas, obedece sin duda a la desigualdad en los distintos países, especialmente en Latinoamérica. Me parece que Chile y el gobierno actual no ha tomado con la seriedad el concepto de la migración en su profundo análisis”.

Afirmando que con “una ley no basta, sino que debe ser el espíritu de como ordenar, regular, controlar, y no solamente decirlo sino hacerlo. Eso en el norte, lo sabemos al acoger a los migrantes porque hemos tenido residentes bolivianos, peruanos, etc. por muchas décadas y sabemos convivir en términos culturales como corresponde. Además, hoy día esta es consecuencia de una situación que hace unos años el Presidente Piñera provocó cuando invita a todos los hermanos venezolanos a venir a nuestro país, de tal forma que en ese momento quiere marcar un punto político y de diferencia con el gobierno de Maduro”.

Respecto a la quema de las pertenencias de migrantes en la ciudad de Iquique, el diputado comentó que, “Los chilenos rechazamos y no estamos contentos con lo que ocurrió en Iquique, pero también decimos que estamos para crear, para acoger, para hacer de nuestro país una patria inclusiva lejos de cualquier acto xenofóbico y racista”.

Guillermo Hidalgo, Alcalde de Taltal:

El alcalde de Taltal, Guillermo Hidalgo, reflexionó sobre lo acontecido, indicando que “Lo que sucedió en Iquique es lamentable, ya que eso atenta con un principio básico, que es la humanidad quienes fuesen sin importar raza, nacionalidad, credos, entre otros. Se supone que estamos en una sociedad más civilizada que merece respeto y en esto hay que buscar acuerdos, entendimientos a pesar de las dificultades”.

Asimismo, agregó que “la crisis migratoria viene de muchos años y lamentablemente se está acrecentando, es muy triste que hermanos y vecinos de otros países tengan que cruzar las fronteras en pésimas condiciones por buscar una vida mejor, pero eso no garantiza que la encuentren, ya que en nuestro país también carecemos de muchas cosas, hay necesidades y demandas que cumplir… Se debe sostener una política de migración que nos convoque a todos, los alcaldes somos lo que vemos la realidad local y debe considerarse nuestra opinión… En Taltal quizás, no tengamos los problemas que aquejan a otras comunas en mayor grado, pero si hemos tenido un incremento de familias que han llegado de Colombia y Venezuela…”.

Marcelino Carvajal, Alcalde de Mejillones:

Al ser consultado sobre los incidentes ocurridos en Iquique, el Edil de Mejillones, señaló que, “En primer lugar, creo que la acción nadie la puede aplaudir porque es gente que ha viajado y que por necesidades se ha tomado algunos espacios y que a la comunidad y al ciudadano de este país no le parece, porque entre medio de ello, los emigrantes que tienen hoy en día una situación complicada en sus países. Han buscado países que tengan un poco más de estabilidad, pero si no se tienen políticas claras del Estado que los ayuden, se va a desbordar la situación”.

En relación a la crisis migratoria del país se pronunció señalando, “¿por qué no se quedan en otros países? porque aquí tienen más posibilidades de puertas abiertas. Los que administran todos los días su ciudad es el alcalde, pero si no hay políticas claras del Estado, esto se verá desbordado. Lo que nos preocupa son las acciones que están teniendo algunos vecinos en contra de ellos. Si no se establece algo claro, realmente me preocupa a lo que llegaremos. La muestra de Iquique es una, pero quizás en otros lados ha sido algo puntual e intermitente que se ha invisibilizado”.

“Hay que mirar por los dos lados, qué pasa con los chilenos que caen en desesperación y ellos se viven más vulnerable si hay muchos temas que son vivienda, apoyo. Por ejemplo, en Mejillones tenemos uno de los campamentos más grandes y esos campamentos actualmente ya tiene luz, agua y algunos vecinos ya tienen una solución habitacional, pero también debe ser parejo para los chilenos para que no se crean en desmedro por lo que tienen que haber una política más clara del Estado”.

Finalmente, Carvajal recalcó que, “Nadie aplaude el accionar (del fin de semana en Iquique), pero hay que hacer un análisis más profundo del porque están pasando este tipo de cosas”.

Dayyana González, Convencional Constituyente:

“La situación que se vivió el sábado en Iquique es parte de una crisis humanitaria, migratoria, agravada por el cierre de las fronteras producto de la crisis sanitaria Covid-19, además de las medidas anti-migración establecidas en el gobierno de Sebastián Piñera que no contribuyen en la solución del problema, medidas que hoy afectan a cientos de familias que ya ingresaron de forma irregular y a las cuales no se les permite formalizar su situación en Chile, obviando los motivos que llevan a una familia a atravesar el desierto huyendo de países que atraviesan crisis, económicas, políticas y sociales, son migrantes pobres que no tienen para organizar su llegada y que se ven en la necesidad de dormir en plazas, hacinados y con problemas sanitarios”.

La Constituyente por nuestra región, además reflexionó sobre este hecho, argumentando que “Lo que genera el enfrentamiento entre pueblos es la poca voluntad política del gobierno para dar respuesta a esta realidad, la desinformación y el desconocimiento que reproduce supuestos, lamentable los hechos de absoluta des humanidad, urge fortalecer la educación en contexto de derechos humanos. Migrar es un derecho, ni un ser humano es ilegal, e independiente de la diversidad de personas que ingresan e independiente de que es necesario tomar medidas contra la delincuencia urge poder dar respuesta a estas cientos de familias chilenas y extranjeras”.

“Por lo demás no hay nada que justifique la xenofobia, el racismo y la aporofobia”, puntualizó.

Pablo Toloza, Convencional Constituyente:

“Desde hace años que el País y en especial el Norte viene enfrentado una crisis migratoria de proporciones, lo ocurrido la semana recién pasada en Iquique no es más que la constatación de la envergadura de este problema.

En los últimos años, a la permanente migración de ciudadanos Peruanos y Bolivianos, se ha sumado primero connacionales Colombianos buscando mejores expectativas de vida, y ahora últimos de Venezolanos que huyendo de un régimen que los tiene sumido en la más absoluta pobreza, y que algunas personas en nuestro país pontifican, han decidido salir del suyo.

Ciertamente que la situación de esas personas es dramática, pero no por ello podemos hacer vista gorda y permitir que se ingrese a nuestro país en forma ilegal, sin cumplir los requisitos que nuestra propia ley ha establecido.

Esta situación, y nos referimos al ingreso ilegal de migrantes, lejos de generar inclusión, esta provocando un gran problema de convivencia”.

Con respecto a de qué forma se puede abordar la situación indicó que: “desde mi tribuna como Constituyente me comprometo a trabajar en forma seria por este problema, quiero una migración ORDENADA, SEGURA y REGULAR para los migrantes, pero en especial por los chilenos, solo de esta manera podremos lograr una solución efectiva a este problema, el ofrecer regulaciones sin límites o beneficios sociales solo muestra un desconocimiento total de la realidad”.

Además, con respecto a los hechos de xenofobia y racismo finalizó señalando que “no podemos validar la violencia en este y en ningún otro caso, pero quedarse solo en esto, ha sido parte del problema, lo ocurrido en Iquique es un síntoma pero debemos enfrentar la enfermedad, sino ejemplos como los ocurridos la semana pasada se repetirán”.

Cristina Dorador, Convencional Constituyente:

Finalmente, la Convencional Cristina Dorador, también se pronunció respecto a estos inhumanos actos vividos en la ciudad de Iquique, quien a través de sus redes sociales comentó que, “Es muy importante señalar que el desierto de Atacama ha sido históricamente poblado por personas que vienen de otros lugares, ósea, un sector de migrantes. Por lo tanto, nosotros (Antofagasta) sabemos convivir y convivimos con distintas personas de distintos lugares. Lo que pasa, es que hay raíces históricas. Cabe señalar que después de la guerra del pacifico y del salitre se generó también, una suerte de chilenización con estos territorios que muy fuertemente empezó por separar a las personas e incluso en los textos escolares. Eso quedó en algunas personas lamentablemente y ahora estamos enfrentados a otros procesos migratorios, hace unos años vivimos otro proceso con ciudadanos de Colombia (en Antofagasta) y que generó algunos problemas, hubo una marcha en contra de esos migrantes, entonces, es importante demostrar que ese tipo de cosas no están bien y no podemos quedar impávidos ante situaciones que incluyen xenofobia, racismo y discriminación“.

Respecto a la gestión del gobierno, indicó que “acá no hubo intención desde un principio de abordar la crisis migratoria como corresponde desde la perspectiva de los Derechos Humanos, sino que de una forma punitiva y restrictiva e incluso humillante respecto de los migrantes. Tenemos que tener una perspectiva de acogida, de entendimiento y no de represión y de expulsión. Eso es básico en cualquier derecho internacional sobre la materia. Por otro lado, se vincula al centralismo enormemente porque acá las decisiones no son tomadas por las personas locales porque está la figura del delegado presidencial que, como su nombre lo dice, es un delegado de Santiago que recibe órdenes de Santiago”.

Dorador, destacó además, “nosotros tenemos muy pocas atribuciones para tomar decisiones, para analizar esas decisiones, para manejar recursos y por eso es tan importante que se profundice la descentralización en la nueva Constitución, nosotros estamos por autonomías regionales que darán mucho más poder de decisión a nivel político, económico y social del territorio. Finalmente, hay un grupo de personas en Santiago que toma decisiones por nosotros y que está totalmente desconectado de la realidad regional”.

“La descentralización se ve como algo cosmético, no se piensa en profundidad, no ha habido una interconexión con las necesidades locales y eso se ve reflejado en el conflicto entre los delegados y los gobernadores. Cómo va a haber un delegado presidencial si queremos descentralizar, eso es algo patronal, es absurdo y refleja que no se quiere descentralizar”, finalizó