Proponen retirar el título de “Hijo Ilustre” de Antofagasta a ex dictador Augusto Pinochet

Durante el Concejo Municipal de este miércoles, el concejal Camilo Kong solicitó la discusión del nombramiento de “Hijo Ilustre” del ex dictador Pinochet. Debido a que, en el año 1974, Augusto Pinochet fue nombrado como tal en la ciudad de Antofagasta. Distinción destinada para aquellas personas que en su trayectoria personal se hayan destacado en el desarrollo permanente de la cultura, las artes, deportes, ciencias o educación, en acciones sociales u otras de relevancia cuyos logros hayan trascendido el ámbito local.

A raíz de este nombramiento, el concejal solicitó retirar, como ya se ha hecho en otras comunas, el título honorífico al ex comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. “Creo que sería un buen gesto, que pudiéramos hacer. Creo que como municipalidad no podemos avalar reconocimientos a personas como estas. Así que espero también, que podamos tener ese apoyo como concejo municipal”.

Apelando a que “más que de lo ideológico, que siempre está presente, hasta en la conformación de las instituciones políticas, en general. Yo creo que es porque son personas que no tienen representación con respecto a nuestra identidad antofagastina”, explicó Kong.

Concejo Municipal de Antofagasta.

A lo que el alcalde de la ciudad, respondió que no habría problemas con sus peticiones, “tendríamos que analizarlo en conjunto con el Concejo Municipal. Estamos en democracia, yo sé que el año 74 fue Augusto Pinochet nombrado como “hijo ilustre” de la ciudad. Entonces si hay mayoría de concejo, no hay problemas”.

Cabe señalar, que en Chile se estima que más de 30 comunas le otorgaron tal distinción, mientras que cinco le otorgaron la categoría de “ciudadano ilustre”. Por lo que ya han sido varias las ciudades que han retirado estos títulos honoríficos a Pinochet y también a su esposa Lucía Hiriart. Como fueron los casos en Valdivia, Castro, la Comuna de Ñuñoa, Temuco, entre otras.

A la iniciativa que propuso Kong, también se sumó el concejal Ignacio Pozo indicando que “apoyo que se deje de nombrar “hijo ilustre” al dictador en nuestra comuna”. Junto a la concejal Norma Leiva, quien señaló sumarse a la petición, calificando como urgente la necesidad de traer a votación contra “quien fue culpable de innumerables muertes las cuales, no podemos permitir”, también agregó que “yo no me puedo permitir, estando en este escenario, que él goce de la calidad de “hijo ilustre” de Antofagasta”.

Al ser consultado al respecto, el concejal Waldo Valderrama, comentó encontrarse de acuerdo con la iniciativa, dado que “por el contrario, debemos hacer más acciones para reconocer a las personas que fueron víctimas de la persecución política y del exterminio que sufrió nuestro país durante 17 años”.

Por otro lado, la concejal Paz Fuica, se refirió a favor de la propuesta, ya que, expresando “me parece una acto de justicia necesario. Un gesto importante en la reparación a las víctimas y familiares de ejecutados, torturados y detenidos desaparecidos, los cuales nunca se han cansado de luchar. Y es importante que los símbolos de la dictadura puedan ser eliminados de la institucionalidad. Con la redacción de la nueva constitución terminaremos de sepultar el legado de horrores de la dictadura”.

Mientras tanto, el jefe comunal Jonathan Velásquez, afirmó que durante el próximo concejo se discutirá la iniciativa.