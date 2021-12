Justicia para Amelia: Presentan querella a Fiscalía para que investiguen la muerte de comerciante de Antofagasta como un femicidio

Amelia García Pérez de 33 años era una mujer que trabajaba como comerciante en el centro de la ciudad de Antofagasta y era oxigeno dependiente, ella falleció el pasado 11 de abril del presente año, luego que se le desconectara este elemento vital. Su pérdida dejó a una familia devastada que aún busca justicia, ya que según los antecedentes demostrados por Katherine Delgado, hermana de Amelia, habría muerto por causa de su expareja, quien ahora se encuentra imputado por el femicidio de la mujer.

Katherine, ha realizado una lucha incesante un busca de justicia para su hermana Amelia, dando a conocer el caso, ya que ella insiste en que la muerte de su hermana se trataría de un femicidio y hay suficientes pruebas para demostrarlo.

Rocío Vásquez, abogada en el caso de Amelia, nos explica que, “En este caso se presentó la querella para que se investigara un femicidio respecto de la muerte de Amelia, esta se presentó al Juzgado de Garantía de Antofagasta, querella que también estudiamos en su oportunidad y reunió los antecedentes que mantenía Kathy, y con todos estos documentos solicitamos a través de la querella que se investigue los hechos como calificados como el delito de femicidio en el que entendemos que ha tenido participación la ex pareja y ex conviviente de Amelia”.

Katherine por su parte señaló que esta querella la interpusieron en el mes de mayo, mostrando suficiente evidencia y aún no han tenido respuesta, “desde ese entonces nos han llegado dos tomos de carpeta investigativa en donde se han recopilado antecedentes, declaraciones, pero la fiscal sigue solicitando diligencias a la PDI, se supone que en primera instancia había un plazo de investigación de 60 días los que pueden ir variando, dependiendo de la necesidad de ir recabando mayores antecedentes, pero dentro de esta carpeta investigativa ya hay declaraciones evidentes, pruebas evidentes, de los mismos relatos que aparecen en la querella, entonces se están demorando mucho”.

La abogada además nos cuenta en qué va el proceso de la querella, y cual es el objetivo a corto plazo, “por ahora la causa se encuentra con una investigación desformalizada y una investigación vigente, en esta investigación se han llevado a cabo la mayor parte de las diligencias que nosotros hemos solicitado, cuando presentamos la querella al Ministerio Público, esa diligencias fueron aceptadas y han sido aceptadas por la fiscal que se encuentra a cargo de la investigación, quien ha excedido a nuestra propuesta de diligencias investigativas, actuando en este caso como el organismo que está a cargo de la investigación, la brigada de homicidios de la Policía De Investigaciones de Antofagasta, nuestra meta y nuestro primer objetivo es que la causa pueda judicializarse a través de la formalización”.

Por otro lado, explica que este proceso va a depender de los antecedentes recaudados, los cuales ya existen y están en manos de las autoridades, “entendemos que va a depender de la cantidad y la calidad de antecedentes que se reúnan en la investigación. Estamos en este caso súper confiadas en la situación que pueda darse, además también han colaborado en la misma, una serie de testigos que ya han prestado declaraciones, se han solicitado oficios respecto de antecedentes médicos, que tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento con Amelia y con lo que también después pasó y a raíz de ello que tuvo por consecuencia el fallecimiento de ella”.

Asimismo, la hermana de la víctima aseguró que, “yo insisto en que las pruebas eran importantes y no se han visto mayores avances a la fecha, aún habiendo pruebas, muchas pruebas contundentes de como surgieron los hechos, porque Amelia estaba bien, el día en que ella falleció ella estaba bien.”

Este es un caso que necesita perspectiva de género por los antecedentes de violencia intrafamiliar que vivía Amelia a manos del imputado y ex pareja, “en este caso hablamos de imputado porque ella denunció en varias oportunidades y no solo ella, sino que también familiares de Kathy en más de una oportunidad de violencia intrafamiliar por parte de su expareja y ex conviviente, y eso evidentemente da cuenta que ella fue objeto de una violencia progresiva y permanente en el tiempo, desde que se encontraban también separados, no obstante, el hecho de mantener hijos en común, hacía que esta relación de alguna u otra forma tuviera algún grado de fluidez en razón de los hijos”, comento Rocío.

“Por lo tanto, entendemos que ella a raíz de una trayectoria o de haber tenido previamente una experiencia de violencia intrafamiliar grave con consecuencias graves no solamente para ella como víctima directa, sino como víctimas indirectas de la violencia intrafamiliar, sus hijos y su entorno familiar, lo que evidentemente también fue un escenario previo y entendemos que eso también debe ser considerado en la investigación y también en el criterio, en su oportunidad si la causa va a judicializarse“, explicó la Abogada querellante.

Katherine, además, puntualiza en lo que quieren como familia, ya que exigen que el imputado pase a prisión preventiva, mientras dure el proceso de investigación..

El día de la muerte de Amelia

Katherine, hermana de la víctima, señaló a través de un comunicado, que el día 10 de abril, comenzó el calvario. Amelia era una persona oxigeno dependiente. Esa noche, ella sufrió maltrato físico y amenazas de su expareja, quien la habría desconectado del oxígeno y posteriormente, conectarla, pero no de buena manera.

Además, Katherine comentó que el imputado le negó por completo el auxilio a Amelia, mientras ésta rogaba y pedía por oxígeno y no suficiente con eso obstaculizó a las personas que intentaron ayudar a la víctima.

“Amelia estaba desesperada, le pidió en varias oportunidades oxígeno al imputado. Estaba agitada, solo quería y pedía oxígeno y salir luego de ahí, requería de atención médica. Pero no pudo llegar a tiempo, porque – el imputado – lo impidió”,

“Además, sacó el oxígeno de la camioneta de su padre y lo dejó mal acoplado, de acuerdo con los informes médicos posteriores. Fue tanto el forcejeo entre el imputado con los familiares que sí intentaban ayudar a Amelia, que el vaso regulador, pieza importante de la máquina que le suministraba el oxígeno, se quebró, impidiendo bajo todas las circunstancias que ella volviera a oxigenarse, sabiendo que requería oxígeno en el traslado al servicio de salud. De lo anterior, dependía su vida y él no hizo nada por ayudarla durante el trayecto, y tampoco permitió que terceros colaboraran en su asistencia mientras él la llevaba”, indica el comunicado.

Tras esto Amelia sufrió dos paros cardiorespiratorios, lo que finalmente terminó por quitarle la vida en el Hospital Regional de Antofagasta.

“Insisto que Amelia el día 10 de abril 2021, estaba bien durante el día, se escuchan audios, manejó, fue a supervisar los avances de la construcción de su casa. Insisto que el imputado es responsable de la descompensación y posterior fallecimiento de Amelia. Insisto que aún sabiendo las condiciones médicas de Amelia él decide no otorgarle oxígeno, que era vital en ese momento y él no le prestó la ayuda necesaria, sabiendo que lo podía hacer y además impidió que otros lo hicieran“, finalizó Katherine.