“Hay un gobierno central inoperante”: Autoridades refuerzan controles por crisis migratoria y de seguridad en Antofagasta

La mañana de este viernes el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, en conjunto con el Jefe de la II Zona de Carabineros, General Carlos González, y el Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones Antofagasta, Hernán Solís, informaron las acciones que se están realizando para reforzar los servicios de ambas policías. Esto con el objetivo principal de enfrentar y controlar la crisis migratoria que afecta a la región, y que mantiene a la población bajo una constante sensación de inseguridad.

El primero en referirse al tema fue el jefe regional quien aseguró que el problema de la migración “es el resultado de un gobierno central inoperante“.

“Nosotros tenemos dos grandes problemas que no son similares, uno es el problema de la migración por un desgobierno. La verdad no hemos tenido autoridades del nivel central que hayan logrado controlar los procesos migratorios, aquí lo que se requiere es que se establezcan sistemas adecuados de control en la frontera, que se detecte cuáles son los antecedentes con los cuales están ingresando, que se sepa bien quienes están ingresando, porque nos ha pasado que se han detectado muchos casos de personas que entran con niños, y los niños no son familiares, entonces, eso genera harto problema y alta posibilidad de trata de personas, tráfico de órganos, y eso es algo que tenemos que ir enfrentando. Insisto, aquí ha existido un desgobierno, y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ver cómo ordenar los procesos migratorios”, subrayó Díaz.

En relación a la delincuencia el gobernador indicó que el aumento en la percepción de inseguridad está presente en todas las regiones y que requiere de un trabajo coordinado, particularmente, con las policías. “Lo que hemos ido haciendo es articulándonos con investigaciones y carabineros, porque nos interesa trabajar en conjunto, nos interesa que los vecinos y vecinas puedan hacer las denuncias sintiéndose seguros, sintiéndose que se los va a escuchar, y que tengan la posibilidad de interactuar directamente con nuestra fuerza de seguridad, y por sobre todo, que todos sepan que el gobierno regional va a continuar realizando las inversiones necesarias en investigaciones y en carabineros para brindar mayor presencia de las policías en nuestras poblaciones”, aseguró.

Cedida

Carabineros-PDI

Por su parte, el Jefe de la II Zona de Carabineros, General Carlos González, declaró que desde un punto de vista estadístico, los delitos de mayor connotación social son relativamente normales. “La situación delictual, comparativamente a años anteriores, algunos delitos de connotación social han sufrido disminución, y en otros, hay un alza sostenida, pero, dentro de parámetros que son relativamente de normalidad, sí ha aumentado la violencia en algún tipo de ilícitos”, destacó González.

Respecto a la situación local en lo que va del año el general señaló que, “en este periodo reciente no ha habido un cambio distinto a los meses anteriores, no obstante, estamos acá con el gobernador y con el prefecto de investigaciones realizando todas las acciones de coordinación en materia de potenciar nuestros servicios y despliegue operativo”.

En tanto, el Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones Antofagasta, Hernán Solís, comentó que “respecto al control migratorio, nosotros hemos focalizado y maximizado los esfuerzos en hacer las fiscalizaciones, ha aumentado las dotaciones en los pasos fronterizos de la región. Entendemos que el fenómeno que afecta a la región vecina puede generar una masividad en esta región, pero, hasta ahora lo que nosotros hemos detectado, desde el punto de vista de las migraciones, es que la región es una zona de tránsito, el migrante llega pero rápidamente se va a zonas del centro del país”.

Servicio de Migración

En el marco de una reunión sostenida este jueves entre la máxima autoridad regional y el director del Servicio de Migración, Richard Bórquez, este último, expresó su voluntad para trabajar en equipo con el gobierno regional y con todos los actores pertinentes, con la finalidad de aplicar planes que logren desincentivar el ingreso clandestino.

“Debemos trabajar en equipo para resolver estos nudos críticos que están ocurriendo con el ingreso clandestino, tratar de buscar una herramienta o instrumento que desincentive el ingreso clandestino, y empecemos a trabajar con un proceso migratorio más regular, ordenado y seguro. Con esto, buscamos disminuir la capacidad del crimen organizado, especialmente en fronteras, para tratar de eliminar los delitos como la trata de personas, trata de migrantes, asimismo, ocuparnos de resolver las vulnerabilidades de los niñas, niños y adolescentes que están ingresan de manera irregular”, explicó.

Marcha no autorizada

Sobre el llamado a realizar una marcha en contra del aumento de migrantes Carabineros informó que la actividad no cuenta con permiso, no obstante, estarán atentos al desarrollo de la marcha, y que se aplicarán los protocolos que correspondan en caso de ser necesario.

En esta línea Ricardo Díaz, fue enfático en indicar que, “yo llamaría a que esta rabia y sensación de inseguridad se canalice como corresponde, hay que hacer ver la molestia al gobierno, pero también, entiendan que las marchas no son para agredir a otras personas o insultarlas, uno tiene el derecho a manifestarse pero debe hacerlo con respeto, con resguardo, porque no podemos andar agrediendo por la irresponsabilidad de autoridades que no hicieron su trabajo. Si alguien quiere buscar un responsable al colapso migratorio debiera mirar a la que fue gobernadora en esta región, a los delegados presidenciales, puesto que ellos no supieron controlar este proceso”, concluyó.