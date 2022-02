Revisa el estado de las rutas en la región de Antofagasta

El Centro de Alerta Temprana de la Dirección Regional de ONEMI Antofagasta, informó el estado de las 9 carreteras de la región, de las cuales 7 se encuentran bloqueadas por camioneros movilizados.

Ruta 27 CH: Habilitada con restricción y precaución.

Ruta 5: Habilitada con precaución. Deformación entre el Km 1.406 y 1.407. Trabajos de reparación entre el Km 1.358 y 1.360.

Ruta B-1 Km 26: Pista norte a sur, bloqueada.

Ruta B-1 con cruce Ruta B-400: Bloqueada

Ruta 5 Km 1367 ingreso a Cárcel Pública: Bloqueada.

Ruta 5 Km 1353 sector La Negra: Ambos sentido, bloqueada.

Ruta B-510 enlace Ruta 5: Bloqueada

Ruta 5 Km 1145 de sur a norte Taltal: Bloqueada.

Ruta 24 Km 69 Tocopilla: Bloqueada.

No obstante a los bloqueos, las rutas se encuentran con habilitación de Bypass para el paso de vehículos de emergencia y particulares. Asimismo, todos los complejos fronterizos de la región se encuentran habilitados y se les exigirá prueba de PCR Negativo con no más de 72 horas a todo conductor extranjero no residente y pruebas de antígeno aleatorias a cualquier persona.