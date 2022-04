¡Histórico!: Ferrocarril de Antofagasta cuenta con la primera mujer operadora de trenes

La emblemática empresa de transportes Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), logró un nuevo hito dentro de sus 133 años de trayectoria, contando con la primera mujer operadora de trenes.

Elizabeth Castillo, una joven de 26 años, ingresó haciendo maniobras y asistencia de operaciones en piso dentro del patio ferroviario de FCAB en Antofagasta, para luego ser ayudante de maquinista y finalmente obtener la licencia como la primera operadora de trenes, encontrándose hoy preparada para operar todo tipo de trenes de FCAB a lo largo de la línea férrea, terminales y patios.

Tomando así el mando del tren 1209 desde Estación Desesperado, entre Mejillones y Prat, hasta Estación Los Arrieros, cerca de Sierra Gorda, en un viaje de 9 horas.

“Soñé ser la primera maquinista de trenes de línea del Ferrocarril de Antofagasta y trabajé duro para lograrlo. Este también es un logro para la empresa que ha decidido transformarse, modernizarse y dar prioridad a la diversidad de género. Me siento muy orgullosa de mí misma, de haber aprovechado la oportunidad de formarme. Confié en mis capacidades, pero también tuve en este proceso muy buenos compañeros, y tutores expertos a quienes les estoy agradecida“, comentó la nueva Operadora.

Mostrando su felicidad frente al resultado de un camino de dos años que no fue fácil “Ni la pandemia, ni el clima extremo, ni las largas distancias, turnos de noche y madrugada, me hicieron rendir. Por el contrario, me enamoré cada vez más de este trabajo. Quisiera con mi experiencia motivar a más mujeres a ver en el mundo ferroviario una oportunidad de aprendizaje y trabajo. Es solo cuestión de decidirse“.

Un trabajo que además de la voluntad y esfuerzo de Elizabeth, contó con la preparación de su tutor, Ricky Orrego, quien estuvo a cargo de su proceso de formación práctica como Operadora de Trenes I. “Fue una experiencia excepcional en la que Elizabeth aprendió no solo a conducir estas máquinas, sino a entender profundamente la operación ferroviaria, a pensar y actuar en equipo, a revisar cada etapa de armado del convoy, funcionamiento del sistema valvular de la locomotora, el protocolo para solicitar vía libre, el perfil de la línea para comandar un tren en óptimas condiciones hasta la entrega de la carga, siguiendo todos los protocolos establecidos. Queremos que sigan subiendo más mujeres a operar“, expresó.

EQUIPO FEMENINO EN EL FCAB

Con este hito, FCAB y su equipo femenino reafirman el compromiso de avanzar en igual condición que los hombres. Al Respecto, la Gerenta General de FCAB, Katharina Jenny, remarcó que “nuestro cambio organizacional no sólo es técnico sino cultural. Elizabeth inspira a nuevas generaciones a recorrer caminos poco explorados. Es nuestra primera operadora de trenes de línea, pero no es un caso raro; ella fortalece la inclusión de la diversidad, nuestro orgullo ferroviario y la aspiración de ser una empresa moderna, competitiva y con la capacidad de entrar en nuevos mercados, sin perder la esencia y lo que representamos para la región“.

Palabras a las que se sumó Jorge Luna, Gerente de Operaciones Integradas, haciendo hincapié en que “la diversidad en nuestro equipo humano es un factor distintivo del Ferrocarril de Antofagasta. Tomamos la determinación de incluir más mujeres en puestos de operadoras y maquinistas, dando prioridad al desarrollo tripulaciones mixtas a bordo de nuestros trenes. Como compañía, buscamos la excelencia en el servicio de transporte, optimizando nuestras operaciones para cumplir a nuestros clientes. Y la igualdad de oportunidades apalanca precisamente ese propósito, facilitando el trabajo colaborativo, eficiente, estandarizado y seguro“.

Cabe destacar, que desde que la empresa empezó a implementar la estrategia de diversidad e inclusión, en el año 2018 a la fecha, el equipo de ejecutivas se triplicó pasando de 12 a 36%. Mientras que la línea donde se toman las decisiones estratégicas cuenta hoy con amplia representación.

“Hoy las mujeres representamos el 16% de la dotación de la compañía. Estamos presentes en la operación de trenes y camiones; en las maniobras en patios, mantenimiento de carros, tractos, locomotoras, vías y aducciones de agua industrial; en la supervisión y puestos ejecutivos; y vamos avanzando con optimismo hacia la meta que nos hemos fijado de alcanzar el 20% este 2022“, agregó la máxima ejecutiva de FCAB.

Avanzando de esta manera a paso firme en la consolidación del programa Aprendices con enfoque de género y otras iniciativas que propenden a trabajar sesgos inconscientes, entre otras instancias de esta línea.