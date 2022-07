En el marco de su visita a la región de Antofagasta: Ministra del Interior Izkia Siches visitó a Mujeres del Mar de Caleta Coloso

En un ambiente distendido, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, sostuvo un almuerzo de trabajo con el Sindicato de Mujeres del Mar de Caleta Coloso. Allí, buceadoras, pescadoras, recolectoras, cocineras y algueras de la caleta se organizan hace 12 años, no sólo para mantener viva su actividad artesanal, sino también para beneficiar a toda la comunidad con la postulación a proyectos y fondos.

Luego de anunciar una millonaria inversión en seguridad pública para Antofagasta, en el marco del Plan Nuestro Norte, la secretaria de Estado se trasladó 15 kilómetros al sur de la capital regional, para conocer las necesidades de estas mujeres que han sumado la seguridad a sus preocupaciones sindicales.

“Son buenas noticias para la región, pero la mejor noticia es la que ustedes nos entregan aquí. Ver cómo se organizan para empujar en esta misma línea, me llena de esperanza, orgullo de mujer, y me alienta a seguir con más energía. Porque estoy convencida que no basta con invertir plata, reforzar a las policías, tener más tecnologías o ejercer más controles fronterizos y en nuestras costas. El insumo más importante que tenemos, la verdadera fuerza que nos permitirá ganarle al crimen organizado, está en mujeres como ustedes, unidas todas por su comunidad. Si la ciudadanía se activa, se moviliza, nos alerta sobre los riesgos, el comercio ilegal, el narco; la respuesta del Estado será más rápida. Y juntos podremos recuperar nuestros espacios públicos, nuestros barrios, las pequeñas caletas de todo el borde costero de nuestro país, para que tengamos más tranquilidad y seamos los artífices de un mejor futuro para todos y todas”, dijo la Ministra Siches.

Gran parte de las integrantes del Sindicato Mujeres del Mar llegó a la caleta cuando no existían servicios básicos. Gran parte de los logros y avances se debe al empuje de estas dirigentas, que han visto crecer a sus hijos y nietos y, por ello, ven con preocupación el aumento de delitos, como plantearon Herminia Herrera, Pilar Zamora, Susana Yevenes y María Adela Soto.

Junto con el anhelo de potenciar turísticamente a Coloso, estas mujeres trabajan por profesionalizar su oficio, que se distingue de la pesca artesanal más tradicional, ya que su labor es de recolección. Por ello, confeccionan sus propios buzos y las herramientas que requiere su oficio. Otras, trabajan en la cocinería y comercializan los platos que preparan con los insumos que diariamente entregan sus compañeras, las buceadoras.

Hoy se encuentran en proceso con el Servicio del Patrimonio Cultural para el Reconocimiento Patrimonial de las prácticas artesanales en torno al mar en la región, donde la labor del sindicato es clave.

La ministra estuvo acompañada por la Delegada Regional Presidencial, Karen Behrens; la Gobernadora (s) Patricia Lanas; el Alcalde Jonathan Velásquez; la General de Carabineros Marcela González, Jefe de Zona de Antofagasta; el Subsecretario de Pesca, Julio Sals; la Directora de Sernapesca, Karin Guisen; y la Seremi de Economía, María Teresa Véliz.