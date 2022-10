Gastos de “traslación”: Velásquez es el Senador que menos gasta en Chile mientras que Araya y Castro figuran entre los Diputados más gastadores

Los gastos que realizan los parlamentarios, se han tomado la discusión política en el país durante los últimos días.

Un reportaje realizado por BioBioChile, dio a conocer los gastos que realizan los parlamentarios en el país por el concepto de “traslación”, donde se evidenció que las diferencias por este concepto llegan hasta un 3.200% entre parlamentarias y parlamentarios del Senado y la Cámara Baja.

Allí se evidenció que por ejemplo, la diputada Camila Rojas (Comunes) gastó casi $89 mil (entre marzo y mayo), mientras que su par de Republicanos, Cristóbal Urruticoechea, gastó sobre los 2,9 millones en el mismo período.

Estos gastos no solo involucran el concepto de “traslado”, sino que agrega montos destinados a bencina, movilización, estacionamiento, mantenciones preventivas a vehículos, entre otros.

El reportaje, menciona a parlamentarios de la región de Antofagasta. Entre ellos, el Senador Esteban Velásquez (FRVS), quien de acuerdo a los datos de transparencia del Senado, es el Senador que menos gasta por este concepto en Chile, promediando $518.947, el más bajo de la Cámara Alta. Como comparación, Gastón Saavedra promedió $4.562.399.

El representante de la región de Antofagasta indicó en el mencionado reportaje que sus traslados los realiza en avión y no utiliza vehículo privado cuando se moviliza en Valparaíso, prefiriendo tomar un bus.

“No encuentro adecuado tener que sacar plata de lo que me entregan, más bien, eso en algunos casos lo puedo ocupar en otros ítems, que impliquen medios de comunicación, difusión de otro tipo, algo que uno no pueda hacer”, señala.

Asimismo, respecto a la gran diferencia con sus compañeros, indicó que si bien no quiere realizar críticas, sostiene que “hay algunos que se les pasa la mano. Cuando hablamos de que hay varios millones de pesos… ahí no me voy a quedar callado. Ya estamos pensando en cómo regulamos porque son platas públicas, son platas de mi vecino, de mi familia, de mis amigos, de ustedes, es tu impuesto, no sale de nadie particular”.

Diputados de Antofagasta en el top 20 de los que más gastan en Chile

Como contraparte, dos diputados por la región de Antofagasta figuran entre los 20 que más gastan por concepto de “traslación” a nivel nacional.

De acuerdo a la información de BíoBío, el Diputado Jaime Araya (PPD) promedia un gasto de $2.519.424 mensual por “traslación”; figurando en el puesto número 5 a nivel país por estos gastos.

También figura en este ranking otro parlamentario por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), quien promedia un gasto de $2.149.126 mensual por traslación, ocupando el lugar 19 a nivel nacional, de acuerdo al reportaje.

¿Qué se entiende por Traslación?

Este concepto de gastos, que se paga por separado a las dietas parlamentarias, incluye una serie de ítems, los que se detallan a continuación:

Alimentación; Tanto del Parlamentario (a) como de su personal de Apoyo

Alojamiento; Tanto del Parlamentario (a) como de su personal de Apoyo

Traslados; servicio de transporte, terrestres, marítimos, fluviales, lacustres o vuelos domésticos, Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo.

Arriendo de vehículos; Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo.

Combustible; Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo.

Peajes y Televisa; Tanto del Parlamentario(a) como de su personal de apoyo.

Estacionamiento; Sólo los que dicen relación con aeropuertos

Mantenciones preventivas en caso de que el Parlamentario(a) destine vehículo propio a la labor parlamentaria

Amortización, monto fijo mensual de $212.207.- que se otorga al Parlamentario(a) que destine su vehículo propio a la labor parlamentaria, en compensación del desgaste sufrido por el vehículo.

Viático de Traslación: corresponde al valor de $78,621 asignado a cada Parlamentario(a) por sus asistencias a sala y/o comisiones con tope de 12 y 16 días mensuales, dependiendo de la cantidad de semanas legislativas de cada mes.