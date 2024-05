Está en países vecinos: Antofagasta intensifica controles para blindarse del mosquito del Dengue y la Fiebre Amarilla

La Región de Antofagasta está reforzando sus esfuerzos en vigilancia entomológica y epidemiológica para prevenir la aparición y propagación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como Dengue, Zika, Fiebre Amarilla y Chinkungunya.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud ha desplegado más de 100 trampas a lo largo del litoral, desde Tocopilla hasta Coloso, incluyendo áreas clave como Michilla, Mejillones y Antofagasta.

La seremi de Salud, Jessica Bravo, subrayó la importancia de estas medidas preventivas, explicando que el objetivo es detectar cualquier signo temprano del insecto para evitar su reproducción.

“Es fundamental actuar rápidamente para identificar y controlar cualquier posible entrada del mosquito en nuestra región, especialmente en áreas de alto tráfico como puertos y zonas comerciales”, indicó Bravo.

Además de la vigilancia física, la Autoridad Sanitaria está monitorizando posibles casos de enfermedades transmitidas por este mosquito a través de su Unidad de Epidemiología. Se presta especial atención a los pacientes en centros asistenciales que presenten síntomas de estas enfermedades, para rastrear y entender posibles vías de contagio.

La participación ciudadana es fundamental en esta lucha, y desde la Seremi de Salud se hace un llamado a la comunidad para que colabore evitando la acumulación de agua estancada, que sirve como criadero para estos mosquitos. Los ciudadanos también están siendo instados a deshacerse de cualquier material inservible que pueda acumular agua en sus propiedades.

Hasta ahora, el Aedes Aegypti no ha sido detectado en la región, aunque sí en áreas cercanas como Arica y Los Andes. “Afortunadamente, no se han encontrado agentes patógenos en los mosquitos capturados hasta la fecha, pero no podemos bajar la guardia”, agregó Bravo.

Este esfuerzo continuo de vigilancia y prevención es vital para proteger la salud pública en la región, especialmente considerando la proximidad de áreas donde el mosquito ya ha sido identificado.