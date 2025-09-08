13.6 C
Antofagasta
Martes 9 de Septiembre del 2025 00:46
La Región

Se mantiene alerta temprana por altas temperaturas y fuertes vientos en la región de Antofagasta

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por temperaturas que podrían alcanzar los 36°C en la Pampa y ráfagas de viento de hasta 60 km/h en el Litoral, lo que ha llevado a SENAPRED a reforzar las medidas preventivas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen Referencial

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, actualizó la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico con cobertura regional, medida que rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá activa mientras las condiciones lo ameriten.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, se canceló la alerta de viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en la cordillera, debido al debilitamiento de las condiciones que la originaron. Sin embargo, se mantienen avisos por altas temperaturas en la Pampa y Precordillera durante la jornada del martes 9 de septiembre, con valores que oscilarán entre 34° y 36°C en la Pampa y 27° a 29°C en la Precordillera.

Además, continúa vigente el aviso por viento normal a moderado, con rachas de hasta 60 km/h y probabilidad de tormentas de arena en sectores del Litoral y la Pampa.

Desde SENAPRED indicaron que esta alerta busca reforzar la vigilancia y el monitoreo permanente de las condiciones de riesgo, activar coordinaciones con los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres comunales y provinciales, y preparar medidas preventivas, como la detección de zonas vulnerables y la eventual habilitación de albergues si fuese necesario.

La recomendación a la comunidad es mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles cambios en las condiciones meteorológicas en la región de Antofagasta.

