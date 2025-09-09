17.6 C
Antofagasta
Miércoles 10 de Septiembre del 2025 16:53
Antofagasta

Vehículo se incendió en plena madrugada en ruta de Antofagasta

El accidente tuvo lugar en la intersección del enlace a La Negra con camino a Escondida.

Por El Diario de Antofagasta
Pasadas las 00:10 horas de este martes 9 de septiembre, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta, recibió una alerta por información preliminar de fuego en vehículo en plena ruta de Antofagasta.

De acuerdo a los antecedentes, se trató de un camión que se encontraba completamente en llamas en la intersección del enlace a La Negra con camino a Escondida, específicamente a la altura del kilómetro 41.

Hasta el lugar llegó personal de las unidades B-3 y Z-3 para controlar la emergencia. Por el momento no se manejan mayores detalles del siniestro.

Información en desarrollo.

