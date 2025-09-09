17.6 C
Antofagasta
Miércoles 10 de Septiembre del 2025 15:54
Policiales

Detienen a dos personas tras procedimiento policial por robo de vehículo en Antofagasta

El hecho, ocurrido en la intersección de Homero Ávila con Galleguillos Lorca, es investigado por equipos especializados de Carabineros, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del delito.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Un procedimiento policial por el robo de un vehículo se desarrolló este martes 09 de septiembre en Antofagasta, específicamente en la intersección de las calles Homero Ávila con Galleguillos Lorca.

De acuerdo a información preliminar, el hecho no dejó personas fallecidas y se mantiene en investigación por instrucción del Ministerio Público.

Las diligencias quedaron a cargo de Carabineros del SEBV, OS9 y LABOCAR, quienes trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias del ilícito.

Hasta el momento, se confirmó la detención de dos personas vinculadas al robo.

