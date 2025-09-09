Detienen a dos personas tras procedimiento policial por robo de vehículo en Antofagasta

Un procedimiento policial por el robo de un vehículo se desarrolló este martes 09 de septiembre en Antofagasta, específicamente en la intersección de las calles Homero Ávila con Galleguillos Lorca.

De acuerdo a información preliminar, el hecho no dejó personas fallecidas y se mantiene en investigación por instrucción del Ministerio Público.

Las diligencias quedaron a cargo de Carabineros del SEBV, OS9 y LABOCAR, quienes trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias del ilícito.

Hasta el momento, se confirmó la detención de dos personas vinculadas al robo.