Previo a Fiestas Patrias: Aduanas refuerza seguridad en la Macrozona Norte con operativo que dejó seis detenidos

El Servicio Nacional de Aduanas llevó a cabo el II Operativo “Fiestas Patrias” en la Macrozona Norte, logrando concretar 23 procedimientos de incautación de drogas, dinero y especies, junto con la detención de seis personas en distintos puntos de control.

Las fiscalizaciones se desarrollaron en los pasos fronterizos de Ollagüe, Avanzadas El Loa y Quillagua, complejos Chacalluta y Chungará, además de sectores carreteros como La Negra en Antofagasta, Kilómetro 14 en Chañaral y la Tenencia Carretera Atacama. La coordinación incluyó a las direcciones regionales de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo y la administración de Chañaral.

Los directores regionales de las aduanas involucradas encabezaron el despliegue. En ese marco, James Alarcón, director de la Aduana de Arica, explicó que “este operativo reafirma nuestro compromiso con la seguridad fronteriza y demuestra la importancia de la coordinación entre las Aduanas de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo y Chañaral. La lucha contra el contrabando y el crimen organizado exige un trabajo colaborativo y constante, y los resultados alcanzados nos confirman que estamos en la ruta correcta”.

Durante los controles se incautaron marihuana y clorhidrato de cocaína, principalmente en La Negra, Kilómetro 14 y la Tenencia Carretera Atacama. Los seis detenidos corresponden a cuatro ciudadanos bolivianos, un chileno y un peruano, quienes fueron puestos a disposición del OS-7 de Carabineros por instrucción de la Fiscalía.

Con este operativo, Aduanas refuerza las acciones de fiscalización en zonas críticas de la Macrozona Norte, con el objetivo de prevenir el contrabando y el tráfico de drogas en el país.