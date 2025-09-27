Emiten alerta por marejadas que inician este lunes en el litoral de la región de Antofagasta

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un nuevo Aviso de Marejadas que afectará a una extensa área de la costa chilena, incluyendo el litoral de la región de Antofagasta.

El fenómeno se extenderá desde Coquimbo hasta Taltal, manifestándose a contar de la tarde de este lunes 29 de septiembre y se mantendrá hasta el miércoles 1 de octubre.

El oleaje tendrá dirección Weste/Surweste y se origina por el paso de un sistema frontal en el sector sur del país.

Horarios y Recomendaciones

La mayor intensidad de las marejadas se espera que se presente durante las horas de pleamar o alta marea, en particular:

Entre las 03:00 y las 05:00 horas.

Entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Ante esta situación, la Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, y a respetar las normas de seguridad establecidas. Las principales recomendaciones son:

Evitar el tránsito por sectores rocosos.

No ingresar al mar durante el evento de marejadas.

No desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.