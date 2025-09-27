14.6 C
Antofagasta
Sábado 27 de Septiembre del 2025 22:41
Facebook Instagram Twitter
La Región

Emiten alerta por marejadas que inician este lunes en el litoral de la región de Antofagasta

El Aviso de Marejadas, emitido por la Autoridad Marítima, afectará la costa desde Coquimbo hasta Taltal hasta el miércoles 1 de octubre. El oleaje será del Oeste/Suroeste, por lo que se recomienda a la comunidad no ingresar al mar ni transitar por sectores rocosos.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Archivo: Marejadas en el borde costero de Antofagasta

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un nuevo Aviso de Marejadas que afectará a una extensa área de la costa chilena, incluyendo el litoral de la región de Antofagasta.

El fenómeno se extenderá desde Coquimbo hasta Taltal, manifestándose a contar de la tarde de este lunes 29 de septiembre y se mantendrá hasta el miércoles 1 de octubre.

El oleaje tendrá dirección Weste/Surweste y se origina por el paso de un sistema frontal en el sector sur del país.

Horarios y Recomendaciones

La mayor intensidad de las marejadas se espera que se presente durante las horas de pleamar o alta marea, en particular:

  • Entre las 03:00 y las 05:00 horas.
  • Entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Ante esta situación, la Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, y a respetar las normas de seguridad establecidas. Las principales recomendaciones son:

  • Evitar el tránsito por sectores rocosos.
  • No ingresar al mar durante el evento de marejadas.
  • No desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Indignación en Calama: PDI investiga brutales casos de perros quemados en la comuna
Artículo siguiente
Antofagasta inauguró moderno Centro de Justicia Juvenil con una inversión de más de $8.800 millones
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.