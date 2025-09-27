23.3 C
Indignación en Calama: PDI investiga brutales casos de perros quemados en la comuna

La brutalidad de los casos generó conmoción y un enérgico rechazo en la ciudadanía. Agrupaciones animalistas se reunirán este sábado para coordinar acciones y exigir medidas más efectivas contra el maltrato animal.

Una ola de repudio e indignación se ha generado en Calama tras confirmarse brutales casos de perros quemados en la comuna. La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la apertura de una investigación para dar con los responsables de los crímenes que han conmocionado a la ciudadanía.

Ante la gravedad de los hechos, el diputado Sebastián Videla expresó su más enérgico rechazo, calificando lo ocurrido como una ofensa intolerable hacia la vida de los animales. Para coordinar acciones y canalizar las demandas, el parlamentario convocó para este sábado a una reunión masiva con agrupaciones animalistas en la ciudad.

El legislador subrayó la necesidad de una respuesta conjunta entre autoridades, organizaciones y la comunidad para erradicar toda forma de violencia. Mientras tanto, la PDI avanza en la investigación para esclarecer los hechos y buscar responsables por los recientes y brutales casos de maltrato animal.

