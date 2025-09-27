El Cobre Chileno en el Mundial Sub-20: Antofagasta Minerals presentó jinetas especiales para capitanes

Por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol, el cobre estará presente en la cancha. La empresa Antofagasta Minerals, como promotor oficial de la Copa Mundial Sub-20 FIFA Chile 2025™, presentó las jinetas de capitán bordadas con hilos de cobre que serán usadas por los capitanes de las 24 selecciones que competirán en el torneo.

El Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, destacó el significado de la iniciativa: “Para nosotros es un honor lograr que el cobre que producimos en Chile esté en el brazo de los capitanes de los equipos que participan en esta competencia mundial. Nos parece que, de esta forma, podemos representar parte de nuestra identidad como país y como industria minera”.

Las jinetas con hilo de cobre estarán presentes en los 52 partidos que se jugarán desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades de Chile.

Ceremonia y Reconocimiento Oficial

La presentación se llevó a cabo en una actividad con los jugadores de la selección chilena de fútbol. La ceremonia contó con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y representantes de la FIFA y la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP).

Durante el evento, se le entregó la jineta de capitán a Juan Francisco Rossel, quien liderará a la selección nacional en su partido debut contra Nueva Zelanda el próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Nacional.

El Ministro Pizarro agradeció a Antofagasta Minerals “por su doble contribución de primero potenciar un evento internacional en nuestro país y segundo porque el cobre, elemento tan preciado, tan valorado e importante para Chile, vuelve a estar simbólicamente con el representante de la selección nacional, con su capitán”.

La empresa minera también recordó que ha apoyado otros eventos deportivos internacionales de gran envergadura en Chile, como la Fórmula E, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, y la Copa Davis.