14.6 C
Antofagasta
Sábado 27 de Septiembre del 2025 21:29
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Fiscalización en La Negra en Antofagasta suma infracciones, decomisos y denuncias migratorias

Más de 350 fiscalizaciones se realizaron en un operativo interinstitucional que busca reforzar la seguridad en rutas estratégicas de la región.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En el marco del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, el Ministerio de Seguridad Pública encabezó un amplio operativo de control carretero en el sector de La Negra, con la participación de diversas instituciones públicas y las policías.

Durante la jornada se efectuaron 154 controles de identidad a ciudadanos chilenos y extranjeros, así como 200 controles vehiculares a buses interurbanos, camiones de carga y vehículos particulares. El procedimiento permitió cursar nueve infracciones a la Ley de Tránsito, además de 83 revisiones tributarias a transportes de carga, enfocadas en facturas y guías de despacho.

El operativo también dejó el decomiso de cinco kilos de alimentos vegetales de origen boliviano trasladados en un bus interurbano, mientras que dos ciudadanos extranjeros fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones por ingreso clandestino al país.

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, destacó que estas fiscalizaciones conjuntas buscan “potenciar las capacidades de cada institución en la lucha contra el crimen organizado” y reiteró que este tipo de operativos se mantendrán activos en la región.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
VIDEO | Fatal accidente en Antofagasta: motociclista de 21 años fallece tras colisión con microbús
Artículo siguiente
El Cobre Chileno en el Mundial Sub-20: Antofagasta Minerals presentó jinetas especiales para capitanes
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.