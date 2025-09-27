Fiscalización en La Negra en Antofagasta suma infracciones, decomisos y denuncias migratorias

En el marco del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, el Ministerio de Seguridad Pública encabezó un amplio operativo de control carretero en el sector de La Negra, con la participación de diversas instituciones públicas y las policías.

Durante la jornada se efectuaron 154 controles de identidad a ciudadanos chilenos y extranjeros, así como 200 controles vehiculares a buses interurbanos, camiones de carga y vehículos particulares. El procedimiento permitió cursar nueve infracciones a la Ley de Tránsito, además de 83 revisiones tributarias a transportes de carga, enfocadas en facturas y guías de despacho.

El operativo también dejó el decomiso de cinco kilos de alimentos vegetales de origen boliviano trasladados en un bus interurbano, mientras que dos ciudadanos extranjeros fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones por ingreso clandestino al país.

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, destacó que estas fiscalizaciones conjuntas buscan “potenciar las capacidades de cada institución en la lucha contra el crimen organizado” y reiteró que este tipo de operativos se mantendrán activos en la región.