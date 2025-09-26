VIDEO | Fatal accidente en Antofagasta: motociclista de 21 años fallece tras colisión con microbús

Un grave accidente de tránsito se registró pasadas las 16:00 horas de este viernes 26 de septiembre en la intersección de avenida Óscar Bonilla con calle Juan Bolívar, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un microbús de la línea Trans Antofagasta 121.

En un primer momento, información preliminar entregada por Bomberos señaló que la víctima tendría alrededor de 35 años. Sin embargo, Carabineros ratificó posteriormente que se trataba de un joven de 21 años, de nacionalidad chilena, quien falleció en el lugar tras impactar de frente contra el vehículo de transporte público.

De acuerdo con el parte policial, el motociclista habría realizado una maniobra de adelantamiento sobrepasando el eje central de la calzada, lo que provocó la colisión frontal con el taxibús.

Personal de SAMU constató el deceso del joven en el sitio, mientras que no se registraron lesionados entre los pasajeros ni el chofer del microbús.