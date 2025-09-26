14.6 C
Antofagasta
Sábado 27 de Septiembre del 2025 22:14
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

VIDEO | Fatal accidente en Antofagasta: motociclista de 21 años fallece tras colisión con microbús

El hecho ocurrió la tarde de este viernes en la intersección de Óscar Bonilla con Juan Bolívar. Carabineros confirmó que la víctima corresponde a un joven chileno de 21 años.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un grave accidente de tránsito se registró pasadas las 16:00 horas de este viernes 26 de septiembre en la intersección de avenida Óscar Bonilla con calle Juan Bolívar, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un microbús de la línea Trans Antofagasta 121.

En un primer momento, información preliminar entregada por Bomberos señaló que la víctima tendría alrededor de 35 años. Sin embargo, Carabineros ratificó posteriormente que se trataba de un joven de 21 años, de nacionalidad chilena, quien falleció en el lugar tras impactar de frente contra el vehículo de transporte público.

De acuerdo con el parte policial, el motociclista habría realizado una maniobra de adelantamiento sobrepasando el eje central de la calzada, lo que provocó la colisión frontal con el taxibús.

Personal de SAMU constató el deceso del joven en el sitio, mientras que no se registraron lesionados entre los pasajeros ni el chofer del microbús.

Fatal accidente en Antofagasta: colisión entre microbús y motocicleta deja un fallecido

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Estudiante y esgrimista de la Universidad de Antofagasta brilla como campeón sudamericano
Artículo siguiente
Fiscalización en La Negra en Antofagasta suma infracciones, decomisos y denuncias migratorias
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.