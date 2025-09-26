14.6 C
Estudiante y esgrimista de la Universidad de Antofagasta brilla como campeón sudamericano

Javier Carmona, estudiante y esgrimista de la Universidad de Antofagasta, se consagró campeón sudamericano en Medellín, Colombia, y ahora se prepara para representar a Chile en el torneo sub-20 que se disputará en Lima.

El estudiante de la carrera de medicina de la Universidad de Antofagasta, Javier Carmona Niemann, se consagró campeón sudamericano adulto en la disciplina de esgrima por equipos en la ciudad de Medellín, Colombia.

Un título que era esquivo para el Team Chile desde hace más de 19 años. Sin embargo, el cuarteto compuesto por Pablo Núñez, Jorge Valderrama, Felipe González y el antofagastino Javier Carmona, venció en el certamen a las selecciones de Argentina, Colombia y Panamá para consagrarse como el mejor equipo de esgrima a nivel Sudamericano.

En la ronda de todos versus todos, vencieron por 45 a 32 al combinado de Argentina. Por semifinales se impusieron 45 a 36 a Colombia. Y en la finalísima del torneo ganaron a Panamá por 45 – 36.
Este campeonato sudamericano es un hito importante en la carrera deportiva del estudiante de la Universidad de Antofagasta, esto porque con sólo 20 años se consagra campeón sudamericano en la categoría adulta.

“Es un gran logro el que logramos conseguir con mis compañeros, ya que Chile hace 19 años no tenia este título, somos un equipo joven que promedia los 24 años, y queremos seguir haciendo historia”, expresó Javier Carmona.

El esgrimista antofagastino obtuvo el sexto lugar en la competencia individual en la categoría sub 23, una destacada posición a su corta edad, que lo convierte en una opción real para el Team Chile de cara a la clasificación de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028.

“Estamos trabajando arduamente con el equipo nacional para los desafíos internacionales. Ahora esta semana me toca viajar a Lima para competir en el sudamericano sub-20, donde mi meta es consagrarme como campeón juvenil sudamericano”, manifestó el estudiante de la UA.

Carmona, expresó que estos resultados que ha podido obtener se relacionan con el equilibrio que ha gestionados con los estudios y la práctica deportiva de alto rendimiento deportivo en esgrima.

“El apoyo que he recibido de la misma universidad, profesores y directivos y la comprensión de mi cuerpo técnico cuando debo faltar para equiparar con las clases me ha ayudado bastante, ya que en los dos frentes he podido cumplir y de buena manera. Además, del apoyo de mi familia y amigos” expresó el joven esgrimista.

