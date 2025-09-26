Fatal accidente en Antofagasta: colisión entre microbús y motocicleta deja un fallecido

Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de las 16:17 horas de este viernes 26 de septiembre en la intersección de Juan Bolívar con Óscar Bonilla, en Antofagasta.

Según información preliminar entregada por Bomberos, una colisión entre un microbús y una motocicleta dejó como resultado el fallecimiento del conductor del vehículo menor, un hombre de aproximadamente 35 años.

Al lugar concurrió la unidad BR8 de Bomberos, mientras que el procedimiento quedó a cargo de Carabineros para las diligencias correspondientes y el control del tránsito en el sector.

Se trata de una noticia en desarrollo, por lo que se espera mayor información durante las próximas horas.