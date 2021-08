Grave negligencia dental en Antofagasta: Paciente del Cesfam Sur denunció sufrir hemorragia tras extracción de una muela

Un grave caso de negligencia se dio a conocer la jornada de este miércoles 18 de agosto, en donde una mujer denunció sufrir una fuerte hemorragia tras una extracción dental en el Cesfam Sur de Antofagasta, donde además acusó recibir malos tratos al momento de volver por ayuda.

Según dio a conocer Antofagasta Tv, la usuaria Joanna Cataldo, asistió de urgencia al lugar para sacarse una muela, sin embargo, al terminar el procedimiento comenzó a sufrir una hemorragia, la cual en primera instancia no fue atendida por el odontólogo a cargo del procedimiento.

De acuerdo a los antecedentes que presentó el medio, la afectada llegó al Centro cercano a las 17:00 horas para realizar el tratamiento, el cual aseguró terminó con ella llena de sangre y sus dientes superiores levantados. Ante lo que explicó “corro al baño del mismo consultorio, claro me veo me pongo a llorar (…) Le digo Doctor me corrió los dientes y me dijo es sensación suya, yo salí llena de sangre de ahí“.

Pese a lo ocurrido, la mujer llegó a su casa con un fuerte sangrado, donde al no ver mejorías decidió volver al espacio dental para pedir solución. Sin embargo, al llegar la situación no mejoró, ya que recibió malos tratos por parte del profesional, indicando que este no quería ponerle anestesia para realizar la suturación, entre otros ataques, de acuerdo a lo denunciado.

Motivo de la experiencia y efectos que la negligencia ha traído, Joanna decidió interponer una demanda ante la Superintendencia de Salud, esperando que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir, indicando “pedí una mediación que fue aceptada, espero que el vaya y lleguemos a un acuerdo, porque las disculpas a estas alturas no me sirven (…) Esto no se va a quedar así” sentenció en el video.

Asimismo, se informó que desde la CMDS también se refirieron al respecto. Wilfredo Montoya, director de salud de la Corporación, indicó que se está investigando el caso levantando los antecedentes correspondientes.